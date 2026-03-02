Seniorenarbeit in Schopfheim: Eine Perle der Seniorenarbeit

Mit großem Interesse nahm der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt Schopfheim den Bericht über die Seniorenarbeit der Diakonie zur Kenntnis.
Die Leiterin der Schopfheimer Diakonie, Sonja Steiger, und die Leiterin des diakonischen Seniorenbüros, Dagmar Stettner, sind quasi alte Bekannte bei den Gemeinderäten. Ihre Berichte bürgen für hochwertige Angebote für alte Menschen. Vor allem für solche alte Menschen, die zunehmend Probleme haben, mit ihrem Alltag zurecht zu kommen. Im Alter drohen Vereinsamung und soziale Isolation. Für die Fälle ist die Diakonie oft der rettende Anker.