Seniorenarbeit im Kreis Rottweil: Mit Leidenschaft und viel Freude

Unsere Leserin Maria Ganter aus Hardt kann nicht verstehen, wie man in der Seniorenarbeit keine erfüllende Aufgabe finden kann. Sie rät: einfach eigene Ideen mitbringen.









Mit Leidenschaft und Freude: Liebe Frau Ursula Schindler, mit Entsetzen habe ich den Leserbrief von Herrn Rainer Pfaller, Vorsitzender Kreisseniorenrat Rottweil, zur Kenntnis genommen. Und habe mir daraufhin Ihren Leserbrief rausgesucht. Ich bin der Meinung: Sie haben ein Problem mit dem Altwerden. Ich bin „eine wie Sie“! Bei Rentenbeginn vor fünf Jahren wollte ich etwas Sinnvolles tun. Zunächst habe ich mich dazu entschieden, den Kurs zur Ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterin zu absolvieren. Dann hat mich vor drei Jahren die Chefin der Tagespflege „uffem“ Hardt gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen Tag in der Woche in der Betreuung der Senioren (oder auch kranken jüngeren Personen) mitzuwirken. Mit großer Leidenschaft und Freude arbeite ich seither auch in diesem Team mit.