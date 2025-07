Senioren-WG in Dauchingen: In der Wohngemeinschaft Löwen feiert sie ihren 99. Geburtstag

Karola Müller wird am 15. Juli 99 Jahre alt und feiert ihren Geburtstag in der Wohngemeinschaft Löwen in Dauchingen. So sieht ihr Alltag in der Senioren-WG aus.

Karola Müller sitzt in ihrem beige-gemusterten Sessel und strahlt. Ihr rund 20 Quadratmeter großes Ein-Zimmer-Appartement ist gemütlich eingerichtet, ein Fernseher steht an der Wand gegenüber ihres Sessels, und auch einige vertraute Möbelstücke hat die Seniorin aus ihrem früheren Zuhause mitgebracht. An der Wand hängen Bilder ihres verstorbenen Mannes, ihrer beiden Kinder und weiterer Familienangehöriger. Am 15. Juli feiert sie ihren 99. Geburtstag – als älteste Bewohnerin der Wohngemeinschaft Löwen in Dauchingen.

Die Wohngemeinschaft Löwen – kurz WG – gibt es seit Oktober 2010 und befindet sich im Erdgeschoss des blauen Gebäudes in der Vorderen Straße in Dauchingen. Die Wohngemeinschaft ist eine ambulant betreute Pflege-WG mit zwölf Plätzen, die von der Gemeinde Dauchingen vermietet werden. Die Organisation und Moderation übernimmt der Caritasverband des Schwarzwald-Baar-Kreises und stellt den Kontakt zur Gemeinde her.

Um die Betreuung der Bewohner kümmert sich die katholische Sozialstation Villingen-Schwenningen. Zusätzliche Angebote für die Senioren gestaltet der Bürgerverein Dauchingen.

Karola Müller wohnt inzwischen seit Januar 2024 in der Senioren-WG. Im Gespräch mit unserer Redaktion beteuert sie immer wieder: „Ich bin gerne hier.“ Man kümmere sich fürsorglich um sie und sie fühle sich rundum wohl.

Die Liebe bringt sie nach Dauchingen

Die 99-Jährige ist in Worms am Rhein geboren und der Liebe wegen 1972 nach Dauchingen gezogen. Seitdem ist sie mit dem Ort eng verbunden. Ihren Beruf als Friseurin gab Karola Müller mit der ersten Schwangerschaft auf, doch untätig war sie nie, beschreibt Beate Gaida ihre Mutter. So war sie lange Zeit im Gymnastikverein aktiv und engagierte sich darüber hinaus im Farrenstall in Dauchingen. Auch das Autofahren habe ihrer Mutter immer große Freude bereitet, erzählt die Tochter und lacht. Bis zu ihrem 91. Lebensjahr saß die Seniorin noch selbst am Steuer. Stolz ist Karola Müller heute auf ihre beiden Töchter, ihre Enkelin und ihre Urenkeltochter.

Familienfotos erinnern Karola Müller im Löwen stets an ihre Liebsten. Foto: Simone Neß

In der Wohngemeinschaft in Dauchingen verbringt die 99-Jährige ihren Alltag inzwischen mit Kreuzworträtseln, Zeitunglesen oder Spielenachmittagen. Am liebsten spielt sie mit ihren Mitbewohnerinnen das Spiel Rummikub – ein Zahlenlegespiel, bei dem Konzentration und strategisches Denken gefragt ist. Auch gesundheitlich geht es Karola Müller ihrem Alter entsprechend gut: Sie ist fit, mobil und nach wie vor zu Fuß unterwegs.

Von wegen bis 88 Jahre! Auch mit 99 spielt Karola Müller noch gerne Rummikub. Foto: Simone Neß

Dass die Bewohner inzwischen ein hohes Alter erreichen, sei keine Seltenheit, bestätigt Heike Reich, Teamleiterin in der Wohngemeinschaft Löwen in Dauchingen. „Man merkt, dass die Generationen älter werden“, sagt sie. Heike Reich ist seit der ersten Stunde dabei und gilt als „gute Seele“ der Einrichtung. Mit Empathie und Erfahrung sorgt sie dafür, dass sich alle Bewohner gut aufgehoben fühlen und es hier so „heimelig wie möglich“ haben. Neben ihr sorgen sich 18 Mitarbeiter 24 Stunden am Tag um die zwölf Bewohner.

Karola Müller ist im Löwen angekommen

„Hier einzuziehen ist eine große Entscheidung“, sagt Heike Reich und weiß um die Veränderung, die der Umzug in eine Pflegeeinrichtung mit sich bringt. Um so schöner sei es, dass im Löwen ortsansässige Bewohner bei der Platzvergabe Vorrang genießen und so ihren Heimatort nicht verlassen müssen. Karola Müller sei inzwischen im Löwen angekommen, schildert die Teamleiterin ihren Eindruck.

Das blaue Gebäude in der Vorderen Straße in Dauchingen bietet Senioren ein Zuhause. Foto: Simone Neß

Auch Sabine Reich, Mitarbeiterin des Caritasverbands, erinnert sich noch lebhaft an den ersten Tag, an dem sie Karola Müller begegnet ist: „Da hat sie mich am Arm gehoben und gesagt, sie bleibt.“ Wenn die Bewohner später den Löwen als ihr Zuhause beschreiben, geht der Mitarbeiterin das Herz auf.

Familiäre Atmosphäre

Dass sich die Senioren in der Einrichtung so wohlfühlen, liegt sicherlich auch an der familiären Atmosphäre. Zwölf Bewohner teilen sich einen Gemeinschaftsraum, haben Zugang zum Garten, essen gemeinsam und verbringen den Tag zusammen. Den Geburtstag innerhalb der WG zu feiern, ist den Bewohnern besonders wichtig, weiß Heike Reich.

Auch Karola Müller verbringt ihren 99. Geburtstag in der Wohngemeinschaft Löwen und erwartet dabei Besuch von ihrer Familie und ihren Freundinnen aus dem Farrenstall. Gefeiert wird bei Kaffee und Kuchen – und natürlich muss auf diesen besonderen Geburtstag dann auch mit einem Glas Sekt angestoßen werden.