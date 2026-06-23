Senioren und Behinderte: Neues Gremium, teils bekannte Gesichter

Zum 1. Juli wird der neue Schopfheimer Senioren- und Behindertenbeirat offiziell aus der Taufe gehoben. Nun stehen die künftigen Mitglieder fest.
Anfang Juli tritt der neue Senioren- und Behindertenrat die Nachfolge zweier bisher eigenständiger Gremien - Stadtseniorenrat und Behindertenbeirats - an. „Die Fusion der beiden Gremien stärkt die Mitbestimmung der Senioren und fördert und unterstützt gleichzeitig die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Leben der Menschen mit Behinderung“, heißt es vonseiten der Verwaltung zum Hintergrund des Zusammenschlusses.