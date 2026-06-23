Senioren und Behinderte: Neues Gremium, teils bekannte Gesichter

Zum 1. Juli wird der neue Schopfheimer Senioren- und Behindertenbeirat offiziell aus der Taufe gehoben. Nun stehen die künftigen Mitglieder fest.

Anfang Juli tritt der neue Senioren- und Behindertenrat die Nachfolge zweier bisher eigenständiger Gremien - Stadtseniorenrat und Behindertenbeirats - an. „Die Fusion der beiden Gremien stärkt die Mitbestimmung der Senioren und fördert und unterstützt gleichzeitig die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Leben der Menschen mit Behinderung“, heißt es vonseiten der Verwaltung zum Hintergrund des Zusammenschlusses.

Zehn Mitglieder – mit und ohne Stimme Das neue Gremium besteht aus fünf stimmberechtigten Mitgliedern, drei nicht stimmberechtigten Vertretern des Gemeinderats und zwei nicht stimmberechtigten Mitgliedern aus der Stadtverwaltung. Unter den fünf Stimmberechtigten muss mindestens eine Person im Seniorenalter sein sowie mindestens eine Person mit Behinderung oder ein gesetzlicher Vertreter, der einen Menschen mit Behinderung betreut.

Mehr Bewerber als Sitze

Durchaus bemerkenswert: Für das Ehrenamt der „Vollmitgliedschaft“ gab es doppelt so viele Bewerber wie Sitze. „Wir hatten zehn hervorragende Bewerbungen. Es war nicht einfach, die Auswahl zu treffen“, betonte die zuständige Fachgruppenleiterin Tanja Zimmermann in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche, als es um die künftige Besetzung des Gremiums ging. Jeder Kandidat wurde zum Gespräch geladen. Anschließend wurde das Feld entlang eines standardisierten Kriterienkatalogs bewertet, führte Zimmermann weiter aus.

Berücksichtigt wurden unter anderem die persönliche Betroffenheit beziehungsweise der Zielgruppenbezug, Motivation und Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit, Erfahrungen in Gremien-, Ehrenamts- oder sozialer Arbeit, zeitliche und organisatorische Verfügbarkeit sowie Sozialkompetenz/Teamfähigkeit.

Die künftigen Mitglieder

Auf Grundlage dieser Bewertung schlug die Verwaltung dem Gemeinderat folgende Personen als Mitglieder des neuen Senioren- und Behindertenbeirats vor: Kassian Burster, Sonja Eßer, Birgit Kerschowski, Roland Matzker und Hannes Schneider. Der Gemeinderat folgte dieser Empfehlung einstimmig. Robert Bartlett, Hubert Dreschler und Bernd Sevecke stehen als Nachrücker zur Verfügung.

In der Sitzung am vergangenen Montag wurden nun noch die nicht stimmberechtigten Vertreter des Gemeinderats benannt: Karlheinz Markstahler (Freie Wähler), Michael Böhler (CDU) und Elke Ruprecht (Grüne); Ersatzkandidaten sind Kai Horschig, Jeannot Weißenberger und Peter Ulrich.

Das Gremium ist auf zwei Jahre bestellt.

Dank an Hannes Schneider

Bürgermeister Dirk Harscher nutzte die Gelegenheit, das besondere Engagement von Hannes Schneider zu würdigen: „Der Stadtseniorenrat ist aufs Engste mit ihrer Person verbunden“, so Harscher in seiner Dankesansprache. Schneider war von der Gründung 2008 bis zur jetzigen Überführung in das neue Gremium Vorsitzender des Stadtseniorenrats – und wird sein einschlägiges Engagement weiterführen: Auch im neuen Gremium ist er als stimmberechtigtes Mitglied vertreten.

Die konstituierende Sitzung des neuen Senioren- und Behindertenbeirats findet am Montag, 6. Juli, 17.30 Uhr im Dachgeschoss des ehemaligen Bezirksamts, Hauptstraße 23, statt.