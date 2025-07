Die Veranstaltungen sind für die älteren Mitbürger zu einem wichtigen Bestandteil geworden. Das Angebot schafft Lebensqualität für all jene, die im Alltag vielleicht seltener Kontakte haben, teilt die Verwaltung mit.

„Gerade im Sommer, wenn doch viele Familienmitglieder verreist sind oder andere Angebote pausieren, droht in der Ferienzeit schnell Einsamkeit. Da wollen wir auch in diesem Jahr dagegen steuern“, meint Christine Krauth, Leiterin der Abteilung Soziales, Schulen und Sport. „Ein gemeinsamer Ausflug, eine Kaffeerunde unter Gleichgesinnten, eine Sportstunde oder eine Infoveranstaltung erhellen den Alltag und sorgen für Abwechslung.“

Einmal mehr fällt der Startschuss der Seniorensommeraktion mit dem Seniorennachmittag am 19. Juli im katholischen Gemeindehaus ab 14.30 Uhr. Mit dabei sind auch OB Diana Stöcker, die Stadtmusik und die Narrenzunft. Krauth und Daniela Tritschler stellen dort den umfangreichen Aktionsplan vor, der wieder im Programmheft inklusive Anmeldekärtchen aufgelistet ist.

Kurzweilig und informativ

Kurzweilig, informativ und gesellig: die Palette an Freizeit-, Informations- und Kulturangeboten ist in den drei Aktionswochen breit. Es stehen vom 28. Juli bis 14. August auch die beliebten Busfahrten an. So geht es in der Gemeinschaft auf die Insel Mainau, nach Titisee-Neustadt und mit der Oberbürgermeisterin auf Stadtrundfahrt.

„Die vielen verschiedenen Aktionen und Aktivitäten zeigen doch die Vielfalt der Betätigungsmöglichkeiten auf, die es für die älteren Weiler bei uns gib“, macht Stöcker deutlich. Sie bezeichnet die Seniorensommeraktion als „lebendigen und abwechslungsreichen Beitrag“ und hebt die beeindruckende Vielfalt des Programms hervor.

Die erste Woche startet am 28. Juli mit einem Frühstück des Quartiersmanagements im Quartierstreff August-Bauer-Straße von 9 bis 10.30 Uhr, anschließend geht es an selber Stelle bis 12 Uhr mit der Volkshochschule um „Bewegung im Alltag“. Tags darauf gibt es frische Waffeln und einen Filmvortrag ab 14.30 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte. Alternativ gibt es im Schulsaal der Mehrzweckhalle in Ötlingen erst Kaffee sowie Kuchen und dann einen Vortrag zum Thema „Betrugsprävention“ der kommunalen Kriminalprävention.

Der 30. Juli beginnt mit einem Info-Stand vor dem Rathaus. Von 10 bis 12 Uhr dreht sich dabei alles rund um mobile Geräte. Ehrenamtliche vom Digital-Kompass geben Tipps und Hilfestellung. Zum Skatnachmittag lädt die AWO ab 14.30 Uhr in die Begegnungsstätte ein, während zeitgleich Singen bei einem Eiskaffee bei Frieda in der Danziger Straße 17 durch den Betreuungsdienst Schell angeboten wird.

Am Donnerstag, 31. Juli, organisiert die Abteilung Soziales, Schulen und Sport eine Tagesfahrt zur Insel Mainau. Maximal 48 Personen finden Platz im Bus. Für alle Daheimgebliebenen steht ab 12.30 Uhr ein gemeinsames Mittagessen mit anschließendem Spielenachmittag mit Kaffee und Kuchen in der AWO-Begegnungsstätte auf dem Programm.

Am 1. August lädt Oberbürgermeisterin die Senioren von 10 bis 12 Uhr zur Stadtrundfahrt ein, ehe ab 14 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte eine Stuhl-Gymnastik angeboten wird. Am 2. August veranstaltet der Betreuungsdienst Schell einen Tag der offenen Tür auf dem Erlenhof zwischen 11 und 17 Uhr.

In Erinnerungen schwelgen können alle Interessierte zu Beginn der zweiten Woche am Montag, 4. August, wenn die Abteilung Soziales, Schulen und Sport zu einem Treffen ans „Schwätzbänkle“ beim Quartierstreff Hohe Straße einlädt. Dabei wird Eis verspeist und alte Fotos angeschaut, welche die Teilnehmer mitbringen dürfen. Einen Tag später gibt es in der AWO-Begegnungsstätte frisch gemachte Waffeln ab 14.30 Uhr.

Sportlich geht es am 6. August zu, wenn um 9.30 Uhr der Lauftreff des „Offenen Kreises“ bei der Rollsporthalle aufschlägt. Um 14.30 Uhr gibt es einen Skatnachmittag in der AWO-Begegnungsstätte.

Eine Halbtagesfahrt (11.30 bis 18 Uhr) nach Titisee-Neustadt, organisiert durch den „Offenen Kreis“, steht am 7. August für 45 Personen auf dem Programm. Die AWO bietet ab 14 Uhr in der Begegnungsstätte einen Spielenachmittag mit Kaffee und Kuchen an, während die Abteilung Soziales, Schulen und Sport ab 14.30 Uhr zum Bingo mit Kaffee ins Rathaus einlädt.

Die VHS veranstaltet am 8. August von 10 bis 11 Uhr im Haus der Volksbildung einen Vortrag zum Thema Sturzprophylaxe, ehe um 14.30 Uhr eine Märchenstunde mit den Weiler Erzählern in der AWO-Begegnungsstätte über die Bühne geht.

Auf dem Spielplatz neben der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Stühle“ gibt es am Samstag, 9. August, wichtige Infos rund um das Thema Füße. Die VHS ist hier die Veranstalterin. Die AWO ist am Sonntag ab 9 Uhr Gastgeber und lädt zum Frühstück in die Begegnungsstätte ein.

Eine Führung durch das Museum am Lindenplatz, organisiert durch die Städtischen Museen, bildet den Auftakt der dritten Woche am Montag um 14.30 Uhr. Tags darauf bietet Nancy Stahl im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses von 10 bis 12 Uhr einen Tanz-Workshop an. Kaffee und Kuchen gibt es ab 14.30 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte, ehe anschließend ab 15.30 Uhr ein Vortrag von Monika Köhler zum Thema „Ordnung im Alter“ angeboten wird.

Am 13. August dreht sich erneut von 10 bis 12 Uhr vor dem Rathaus alles rund um die mobilen Geräte, während ab 14.30 Uhr die AWO wieder zum Skatspiel in die Begegnungsstätte einlädt. Den Schlusspunkt bildet am 14. August ein Mittagessen mit anschließendem Spielenachmittag mit Kaffee und Kuchen der AWO in deren Begegnungsstätte.

Vielfältige Angebote

„Es ist einfach schön zu sehen, wie vielfältig sich die Seniorensommeraktion präsentiert und wie viele Menschen sich auch in diesem Jahr wieder einbringen“, freut sich Christine Krauth. Wichtig, so findet sie, sei das Zusammenkommen, die schönen, geselligen Stunden in der Gemeinschaft.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass zu einigen Veranstaltungen eine verbindliche Anmeldung benötigt wird. Das Anmeldeformular sowie die kostenlose Broschüre, in der alle Programmpunkte aufgelistet sind, liegen ab sofort im Rathaus und der Ortsverwaltung Haltingen aus. Zudem wurde sie in den hiesigen Seniorenwohnanlagen verteilt. Im Heft befinden sich auch eine Vielzahl von Gutscheinen.

Bei Rückfragen stehen Christine Krauth, Tel. 07621/70 41 50, E-Mail: c.krauth@weil-am-rhein.de, oder Daniela Tritschler, Tel. 07621/70 41 52, E-Mail: daniela.tritschler@weil-am-rhein.de, zur Verfügung.