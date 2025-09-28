Senioren in Steinen-Höllstein: Gelungenes Herbstfest lockt viele Besucher

Eine Feier gab es für ältere Bürger in Höllstein. Mehr Gäste als üblich kamen. Zur Freude aller.

„In de Regel hämmer nit über 100 Gäscht“, freute sich Adelheid Lenz, Vorsitzende des Vereins LebensWert Höllstein über die rege Teilnahme. Die Vorstandschaft und zahlreiche Helferinnen und Helfer, unterstützt von Café Gottseidank und dem Ortsseniorenrat hatten das Fest ehrenamtlich vorbereitet und begleiteten den Tag, der im Rahmen des „Seniorensommers“ veranstaltet wurde, mit viel Engagement. Der Ortsseniorenrat übernahm dabei den Fahrdienst.

Altar mit Erntegaben Die Tische waren liebevoll herbstlich geschmückt und ein Altar mit zahlreichen Erntegaben war in der Wiesentalhalle aufgebaut worden.

Ein Höhepunkt war der ökumenische Gottesdienst, den Georg Schenk vom Ortsseniorenrat und „Café Gottseidank“ sowie Ernst Volz von der evangelischen Gemeinde gestalteten. Für musikalische Akzente sorgten Anneliese Peters am Flügel, Svenja Metzger mit Querflöte und Martina Vogel mit Altflöte. Ihre klassischen Darbietungen umrahmten den Gottesdienst und wurden von den Besuchern als „Ohrenschmaus“ wahrgenommen.

„Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit“, mit dieser Bibelstelle eröffnete Ernst Volz die Andacht zum Erntedankfest. Mit kleinen Erlebnissen aus seiner Kindheit veranschaulichte er die Wichtigkeit des Dankens. Wenn er damals ein Rädchen Wurst „vom Hug-Metzger“ oder eine Brausestange „vom Seger-Beck“ erhielt und das Zauberwort vergaß, erinnerte ihn seine Mutter: „Wie seit me?“. In einer Zeit, in der Millionen von Menschen und darunter viele Kinder verhungern, sei es keine Selbstverständlichkeit, dass man satt ist, genügend Wasser und Kleidung hat.

Der Erntedank-Gottesdienst beim Herbstfest von LebensWert Höllstein, dem Café Gottseidank und dem Ortsseniorenrat Steinen wurde von Annemarie Peters (Flügel), Svenja Metzger (Querflöte) und Martina Vogel (Altflöte) musikalisch umrahmt. Im Vordergrund links Georg Schenk (Ortsseniorenrat) und Ernst Volz (evangelische Kirchengemeinde) Foto: Vera Winter

Dabei dürfe man nicht vergessen, dass wir Jesus alles verdanken. Mit einem Augenzwinkern verabschiedete er sich: „No öbbis, danke, dass ihr mir zueghört händ“. Die Fürbitten und Gebete sprach Georg Schenk.

Geselliger Nachmittag

Der Gottesdienst war ein gelungener Auftakt für den geselligen Nachmittag. Die Vorstandschaft von LebensWert Höllstein hatte ihre Angehörigen mobil gemacht, so dass alle bald mit Kaffee, Kuchen oder Zwiebel- und Gemüsewaie verwöhnt wurden. Und natürlich durften Neuer Wein und Apfelmost nicht fehlen.

Für musikalische Unterhaltung sorgten die „Habos“ des Musikvereins Höllstein unter Leitung von Mario del Giudice. Darunter gefielen „Farmhouse Rock“, „Eine Insel“, „Wellerman“ oder „Bella Ciao“. Das Publikum klatschte mit und applaudierte kräftig. Zufriedene Gesichter machten sich nach dem gelungenen Nachmittag auf den Heimweg.