Senioren in Steinen-Höllstein: Gelungenes Herbstfest lockt viele Besucher

Eine Feier gab es für ältere Bürger in Höllstein. Mehr Gäste als üblich kamen. Zur Freude aller.
„In de Regel hämmer nit über 100 Gäscht“, freute sich Adelheid Lenz, Vorsitzende des Vereins LebensWert Höllstein über die rege Teilnahme. Die Vorstandschaft und zahlreiche Helferinnen und Helfer, unterstützt von Café Gottseidank und dem Ortsseniorenrat hatten das Fest ehrenamtlich vorbereitet und begleiteten den Tag, der im Rahmen des „Seniorensommers“ veranstaltet wurde, mit viel Engagement. Der Ortsseniorenrat übernahm dabei den Fahrdienst.