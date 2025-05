Beim Aktionstag in Schönwald präsentierten sich Einrichtungen, Vereine und Dienstleister, die Senioren zur Seite stehen.

Nicht nur „Füreinander da sein“, sondern viele weitere Angebote aus Schönwald und darüber hinaus: Das war das umfangreiche Angebot zum Tag der Pflege im Haus Schönwald. Von 12 bis 16 Uhr konnten sich Betroffene wie Interessierte genauer anschauen, was alles man tun kann.

So lange als irgend möglich im Alter daheim zu bleiben, in den eigenen vier Wänden, so lautet der Wunsch vieler älterer Mitbürger. Wie das möglich ist und welche Hilfen es dazu gibt – aber auch, welche Möglichkeiten vorhanden sind, wenn das aus den verschiedensten Gründen nicht mehr geht – das war der Grundstock für den Tag der Pflege.

Unter anderem präsentierte sich das Netzwerk „Füreinander da sein“, das nach dem Anstoß im Rahmen einer Bürgerversammlung im November 2024 überraschend schnell Fahrt aufnahm, denn bereits Mitte April konnte das Pflegebündnis 17 Zertifikate vergeben an Bürger, die sich für Mitbürger mit entsprechendem Anspruch einsetzen wollen.

Daneben war es natürlich das Haus Schönwald als Dependance der Evangelischen Altenhilfe selbst, das sich als Pflegeheim vorstellte, wenn es denn daheim nicht mehr geht, trotz aller Möglichkeiten.

Schulungen im Programm

Wie beispielsweise die Tagespflege „Schwarzwaldtreff“, betrieben von der Sozialstation St. Marien, die eine ganzheitliche Betreuung und Versorgung anbietet – während die Sozialstation St. Marien Pflege und Betreuung, die hauswirtschaftliche Versorgung sowie Pflegeberatungen und Schulungen im Programm hat, wie deren Leiter Markus Aydt darstellte.

Die „Nachbarschaftshilfe SKT“ dagegen ist praktisch eine Stufe darunter angesiedelt – keine Pflege, sondern Alltagsbegleitung wie Gesellschaft und Unterhaltung für einsame Menschen, Begleitung bei Behördengängen oder Arztbesuchen, Einkaufshilfe oder einfach mal ein Spaziergang.

Die Physiotherapiepraxis Anja Peter macht bei Bedarf Hausbesuche und verhilft mit einem vielfältigen Angebot zu einem schmerzärmeren Leben. Da ältere Menschen oftmals auch Probleme mit dem normalen Alltag haben, bietet die Beratungsstelle Alter und Technik mit dem Pflegestützpunkt des Schwarzwald-Baar-Kreises neutrale Beratung am Landratsamt an zu Möglichkeiten zum barrierefreien Umbau oder zu einfachen technischen Lösungen im täglichen Leben.

In Vertretung aller Krankenkassen hatte sich die AOK des Kreises eingefunden. Neben einem kleinen Glücksrad konnten die Besucher erfahren, welche Leistungen Pflegebedürftige und deren Angehörigen zur Verfügung stehen – sowohl bei ambulanter wie stationärer Pflege. Dazu werden umfassende Pflegeberatungen ebenso zur Verfügung gestellt wie Coachings und Pflegekurse – und viele weitere Dinge.

Besuch zufriedenstellend

Zu guter Letzt war auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) vertreten – und das gleich zweimal. Die DRK-Sozialdienste mit Standort Schonach wiesen auf das „Essen auf Rädern“, den Hausnotruf und die Fahrdienste inklusive den Rollstuhltransporten hin, während die DRK-Ortsgruppe Schönwald sich um das leibliche Wohl kümmerte.

Alles in allem war der Besuch des Tags der Pflege durchaus zufriedenstellend, auch wenn die Organisatoren vielleicht mehr erwartet hätten.