Senioren in Mühlen: Stimmungsvolle Feier, aber Ärger über gestrichene Kinder-Geschenke

Bei Kaffee, Kuchen und Liedern stimmten sich die Senioren in Mühlen auf die Adventszeit ein. Allerdings konnten die Kindergartenkinder dieses Jahr kein Geschenk von der Stadt erhalten.
Die Senioren von Mühlen wurden zur Senioren-Adventsfeier in den Gemeindesaal Mühlen eingeladen. Es war eine gemeinsame Veranstaltung der Arbeiterwohlfahrt, der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinde, der Gemeinde Mühlen und dem Seniorenclub Mühlen. Bei Kaffee und Kuchen und verschiedenen Programmpunkten wollten die Einladenden auf die Weihnachtszeit einstimmen.