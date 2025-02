Senioren im Zollernalbkreis: Zahl der Demenzkranken sinkt

1 Ein Demenzkranker spielt das Gedächtnisspiel „Memory“ (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa

Wissenschaftler vermuten, dass die Gründe unter anderem eine gesündere Lebensweise mit weniger Tabakkonsum und ausgewogener Ernährung sein könnten.









Nachdem die Zahlen bei Demenzerkrankungen viele Jahre stetig angestiegen sind, verzeichnet die AOK bei ihren Versicherten in den letzten fünf Jahren einen jährlichen Rückgang von durchschnittlich vier Prozent auf Landesebene. Im Zollernalbkreis betrug das Minus genau 4,70 Prozent pro Jahr. In absoluten Zahlen verringerte sich die Zahl der Demenzpatienten in der Region von 2443 im Jahr 2019 auf 2054 im Jahr 2023. Das teilt die AOK mit.