Senioren-Hock in Triberg: Premiere stößt auf große Resonanz

1 Zum Gruppenfoto stellen sich die Teilnehmer des ersten Triberger Senioren-Hocks vor dem Museum Triberg-Fantasy auf. Foto: Stadtverwaltung

Zum ersten Triberger Senioren-Hock, zu dem die Stadt die Bürger ab 70 Jahren einlud, kamen mehr als 140 Teilnehmer. Das Programm sorgte für beste Unterhaltung. Es wurde mit „Triberger Senioren-Extrem-Musikern“ sogar ein Orchester gebildet.









Die Kategorie Senioren hatte beim aktuellen Orts-Check leicht zugelegt – im Vergleich zur selben Umfrage vor zwei Jahren. Allerdings fanden Umfrageteilnehmer, dass das Freizeitangebot für Senioren in der Wasserfallstadt „schwach ausfällt“, man eine Veränderung wünscht. Auf die Frage, ob es Überlegungen gibt, für Senioren künftig mehr anzubieten kündigte Bürgermeister Gallus Strobel an: „In diesem Jahr findet in Triberg ein Senioren-Hock statt. In unseren Ortsteilen gibt es diesen bereits langjährig in der Adventszeit.“