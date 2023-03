Jetzt folgt Obduktion Neue Details nach Leichenfund in Kniebis

Nach dem Leichenfund am Mittwoch im Freudenstädter Stadtteil Kniebis gibt es neue Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Demnach wurden in dem Gasthaus zwei Leichen gefunden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.