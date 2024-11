Die letzte Ausfahrt in diesem Jahr führte die Hardter Senioren zur Schwarzwaldfamilie Seitz nach Ottenweier.

Die Musiker besitzen zwischen Offenburg und Lahr ein großes Hofgut, das sie der Stadt Lahr abgekauft und restauriert haben, so dass laufend Events stattfinden.

Gleich bei der Ankunft wurden die Senioren mit Glockengeläut von der Kapelle sowie der Handharmonika des Hausherrn am Tor begrüßt. Nach einem Begrüßungstrunk mit Most und Saft ging es in den ehemaligen Pferdestall, der zu einem Restaurant umgebaut wurde.

Lesen Sie auch

400 Jahre altes Hofgut

Nach einer herzlichen Begrüßung wurde das mehr als 400 Jahre alte Hofgut von Jürgen Seitz vorgestellt. Zudem ging es um die Geschichte der Familie Seitz seit drei Generationen. Das Mittagessen begann mit einem Stück warmem Zwiebelkuchen, dazu gab es Wein, Bier, Saft und Wasser, das auf den Tischen stand.

Nach dem Hauptgang mit Kesselfleisch, Bratwurst, Kartoffel, Kraut und Rüben unterhielt die Familie Seitz mit Jürgen, Gabi und Karl-Heinz die Senioren eine Stunde lang mit Musik und Gesang.

Die Familie Seitz unterhielt die Senioren blendend. Foto: Albert

Dann begann der Hofrundgang mit einem Schnaps, dann ging dann weiter zur Kapelle, wo zwei Lieder mit Musikbegleitung gesungen wurden. Weiter ging es zum alten Rathaus, wo es ein kleines Klavierkonzert gab und zum alten Schulhaus, wo Jürgen Seitz als Lehrer auftrat und alte Geschichten zum Besten gab.

Nun ging es wieder in den Pferdestall zu Kaffee und warmem Apfelstrudel. Danach begann das Wunschkonzert, das aus zirka 400 Musikstücken besteht. So konnte jeder seinen Namen nennen und eine Nummer wählen – und schon wurde sein Wunschlied gesungen.

Die Zeit verging wie im Fluge und es hieß Abschiednehmen. Alois Kopp bedankte sich herzlich bei der Familie Seitz für den schönen Nachmittag, der noch mit einem Gläschen Gewürztraminer endete. Hans-Peter Albert bedankte sich auf der Heimfahrt bei den Organisatoren Alois Kopp und Franz Kohler im Auftrag der Senioren für wunderschöne Ausfahrt.