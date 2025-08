Pedalverwechslung führt zu Unfall in Winterlingen

1 Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Engel73 - stock.adobe.com Ein 85-jähriger Autofahrer hat am Montagvormittag in Winterlingen Brems- und Gaspedal verwechselt und dabei einen Unfall verursacht.







Link kopiert



Am Montag ist es gegen 9 Uhr in der Ebinger Straße in Winterlingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Senior verletzt wurde.