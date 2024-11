Mehrere Verletzte bei Unfall in Villingen – Feuerwehr muss Frau retten

8 Die Feuerwehr musste bei dem Unfall in Villingen die Beifahrer aus dem VW befreien. Foto: Marc Eich/Marc Eich

Weil ein Senior in Villingen einen Transporter übersehen hat, kam es am Freitagnachmittag zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften. Mehrere Menschen wurden verletzt.









Heftig gekracht hat es am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Obereschacher Straße in Villingen. Die Folge war ein Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr.