Balljungen klauen Handtücher, Fans wollen den Platz stürmen, Senegals Team verlässt aus Protest das Feld – und am Ende wird Sadio Mané zum Helden. FIFA-Präsident Infantino fordert Konsequenzen.
Rabat/Dakar - Für Sadio Mané war es sicherlich der denkwürdigste Wutanfall seiner Karriere. Der Superstar des Senegal faltete seine Mitspieler in der Kabine gehörig zusammen, schickte sie zurück in die feindliche Final-Atmosphäre des Afrika Cups und wurde zum Helden einer einmaligen Nacht. "Ich habe getan, was ich tun musste", sagte der frühere Bayern-Star - als wäre es das Normalste der Welt.