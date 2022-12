1 Das Villa-Team freut sich über den zweiten Platz. Foto: Koch

Rottweil - Gleich zu Beginn der fünftägigen Kochchallenge, die jetzt auf Kabel Eins ausgestrahlt wurde, war das Team der "Villa-Rottweil" um Restaurantleiter Florian Stahl und sein Küchenteam an der Reihe und hat gezeigt, was die "Villa" kulinarisch zu Weihnachten so zu bieten hat. Denn schließlich ging’s bei dem Schwarzwald-Special von "Mein Lokal, dein Lokal" um Weihnachten.

Gedreht worden war noch im Herbst, die Schneeflocken waren deutlich sichtbar nachträglich eingefügt. Aber seis drum. Wenn auch hier getrickst wurde, in der Küche ging’s authentisch zu, schaute doch bei jedem Gang auch immer ein Mitbewerber dem jeweiligen Koch über die Schulter und ließ sich die Details erklären.

Rottweiler Team setzt die Messlatte hoch

Gleich in der ersten Folge setzte die "Villa" mit 35 Punkten die Messlatte ordentlich hoch. Melanie Tiganele vom Kehler "Yachthafen" holte mit ihrem Team 34 Punkte, Christian Weber von "Webers Esszeit" in Gutach erreichte 30 Punkte. Am Donnerstag legte Martin Sklenar vom "Springbrunnen" in Oberkirch-Tiergarten dann ordentlich vor und erkochte sensationelle 40 Punkte.

"Total verdient. Der Martin hat echt super abgeliefert, und das muss man würdigen", bewertete Florian Stahl kollegial. Toll sei auch, dass alle dies so gesehen hätten, fügt er an. Der erste Platz auf dem Siegertreppchen indes sollte damit auch belegt sein.

Finale in der Löwen-Post in Alpirsbach

Am Freitag dann stand das Finale in der "Löwen-Post" bei Yvonne und Andreas Stork in Alpirsbach auf dem Plan. Würde es für die Villa wohl noch auf Platz zwei reichen? Die Zeichen standen gut.

"Ich werde zeigen, was ich kann", betonte Andreas Stork von der "Löwen-Post" gleich zu Beginn der letzten Folge siegessicher. Es war spannend bis zur letzten Sekunde, denn die Wirte waren – jeder auf seine Weise – alle perfekt. Fünf Tage lang haben Florian Stahl von der "Villa Rottweil", Melanie Tiganele, Inhaberin des "Yachthafen" in Kehl, Christian Weber, von "Webers Esszeit" in Gutach und Martin Sklemar, Chefkoch des "Springbrunnen" in Oberkirch-Tiergarten sowie Andreas Stork, Küchenchef der "Löwen-Post" in Alpirsbach, alles gegeben. Sie haben kreiert, gekocht, aufgetischt, bewertet und kritisiert – und sie haben all die Tage für interessante Sendungsinhalte und so manchen Küchentipp für kochbegeisterte Zuschauer gesorgt.

Anspannung groß

Die Anspannung an diesem letzten, alles entscheidenden, Tag war recht hoch, denn auch die Messlatte lag hoch. Andreas Stork tischte seinen Kollegen allerlei leckere Festtagsgerichte auf. Schon Mike Süsser war bei seinem Antrittsbesuch von dem besonderen Ambiente des Alpirsbacher Traditionsgasthauses und den selbst gemachten Maultaschen des Küchenchefs begeistert. Zum Auftakt reichten Yvonne und Andreas Stork den Gästen Bratapfelpunsch, dann gab es Vorspeisen wie Räucherforellenmousse, klare Tomatenessenz, Rote Beete Carpaccio und Blutwurstmaultaschen.

Von den Mitbewerbern gibt es dafür allerdings nicht nur lobende Worte. Bei den Hauptgängen punktet der Alpirsbacher Küchenchef wieder und bei den Desserts wird von weihnachtlichen Aromen nur so geschwärmt. Also eigentlich alles gut, doch am Ende reicht es dann dennoch nicht für den Sieg. Den fährt mit 50 Punkten der "Springbrunnen" in Oberkirch-Tiergarten ein, gefolgt von der "Villa Rottweil" (43) und dem "Yachthafen" in Kehl (42). Die "Löwen-Post" von Yvonne und Andreas Stork belegt mit 39 Punkten den vierten Platz vor "Webers Esszeit" (37).

Nach den fünf spannenden und herausfordernden Tagen blicken die Gastronomen abschließend auf eine schöne Zeit zurück, in der auch bleibende Freundschaften entstanden sind, die man künftig weiter pflegen möchte, wie sie sagen.

Auch die Waldschenke auf Platz zwei

Im Villa-Team und bei Villa-Chef Marco Koch indes ist die Begeisterung groß. Denn die "Waldschenke" in Schömberg, das zweite Lokal von Koch, hatte vor einiger Zeit bereits an der Wirtechallenge teilgenommen und war damals auch auf Platz zwei gelandet. Jetzt darf sich Koch über einen weiteren zweiten Platz freuen.