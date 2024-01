Sendewelle hat neuen Lichtbewahrer: Thomas Hiller beschützt nun das Altdorfer Narrenlicht

Die Altdorfer Narrenzunft Sendewelle ist gut in die neue Fasentkampagne gestartet und hat einen neuen Lichtbewahrer gefunden. Weiter geht es mit den Brauchtumsabenden am 27. Januar und 3. Februar. Wer sich bei diesen über die Fußwäschede freuen darf, bleibt noch geheim.

Entstanden ist die Figur des Lichtbewahrers durch Aufgabe des Fasentprinzen. Seit 1974 machen sich die Narrenräte auf, den – durch das Los bestimmten – Beschützer des Altdorfer Narrenlichts zu suchen. Oberzunftmeister Michael Andlauer führte am frühen Samstagabend laternentragende Narrenräte, angeführt von der übergroßen und von vier Hästrägern getragenen Narrenlichtlaterne, durch die Straßen Altdorfs. Nach vielen Kilometern durch Baisrols Straßen wurde man fündig. Thomas Hiller traf das Los, das Vorgänger Wolfgang Hunn gezogen hatte.

In der Altdorfer Fasent ist Hiller kein Unbekannter. Seit 1988 bei er den Hästrägern der Sendewelle aktiv und wurde 2013 in den Narrenrat berufen. Seit seinem Start in der Zunft ist Hiller immer in der ersten Reihe zu finden, wenn es ums Bauen geht, erklärt die Zunft. „Viel Herzblut steckt er in so machen Narrenrats- und Oberzunftmeisterwagen. Unzählige Arbeitsstunden hat er dort schon investiert. Auch beim Requisitenbau für den Brauchtumsabend ist Thomas mit viel Elan dabei“, lobt ihn die Sendewellle.

Lesen Sie auch

Der Höhepunkt der Sendewelle-Saalfasent ist der traditionelle Brauchtumsabend, welcher am Samstag, 27. Januar, ab 19.11 Uhr über die Brauchtumsbühne in der Münchgrundhalle geht. Die Wiederholung findet am Samstag, 3. Februar, zur gleichen Uhrzeit an gleicher Spielstätte statt. Bewährte und neue Bühnenakteure, teils in neuer Zusammensetzung, bereiten sich intensiv auf diesen Höhepunkt der Altdorfer Fasent vor, gibt die Sendewelle Auskunft. Alle Gruppen seien nun in der heißen Phase der Vorbereitung. Zeremonienmeisterin Angela Bühler stellt aus allen Tanz-, Wort-, und Showbeiträgen ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm zusammen.

Viele wollen beim Umzug mitmachen

Nicht fehlen darf das am besten gehütete Geheimnis der Altdorfer Fasent, die original Fußwäschede. „Welchen Persönlichkeiten wird es zuteil, als Dank für Humor und Bürgersinn, nach intensiver Reinigung, den Sendewelle Fußwäscherorden umgehängt zu bekommen?“, fragt sich die Zunft. Mitgestaltet wird das Programm, unter der Leitung von Wolfgang Spengler, von den Altdorfer Schwarzwaldmusikanten.

In den vergangenen Jahren zum unbestrittenen Höhepunkt der Altdorfer Straßenfastnacht hat sich der große Fasent-Samstagsumzug entwickelt. Umzugsmeister Christian Hiller hat eine große Zahl an Fuß-, Musik- und Wagengruppen auf seiner Umzugsliste notiert, erklärt die Zunft. Der närrische Lindwurm wird am Samstag, 10. Februar, pünktlich um 14.11 Uhr durch Altdorfs Straßen manövrieren.

Am Rosenmontag gibt es einen Kindernachmittag

Traditionell gehört am Rosenmontag den Kleinen die große Narrenbühne. Dem Kindernachmittag geht der Straßenumzug voraus. Angeführt von den Altdorfer Musikern starten die kleinen Cowboys, Prinzessinnen und weitere Kinder in fantasievollen Kostümen um 14.11 Uhr in der Löwenstraße. Die Münchgrundhalle beherbergt den Nachmittag mit Spiel und Unterhaltung für den Narresome. Am Dienstag um 19 Uhr heißt es dann Abschied nehmen von der Fasent und die Fasentverbrennung am Adlerplatz nimmt ihren Lauf. „Doch bis es soweit ist, freuen sich alle Aktiven der Sendewelle uff der Gass und im Saal die traditionelle, wohlbekannte Baisroler Fasent zu zelebrieren“, so die Zunft.