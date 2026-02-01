Sendewelle begeistert: So lief der Brauchtumsabend der Altdorfer Narrenzunft

Die Altdorfer Narren standen und vier Stunden auf der Bühne und sorgten bei ihrem Brauchtumsabend für Unterhaltung. Auch die „Fußwäschede“ gab’s wieder.
Bei dem Sendewelle-Brauchtumsabend zeigten die Altdorfer Narren vor vollem Haus ein viereinhalb-stündige Bühnenshow, gespickt mit Witz, Gesang, Tanz und eindrucksvollen Kostümen. 140 Akteure auf der Bühne und zahlreiche Helfer im Hintergrund waren Garanten für gute Unterhaltung. Für musikalische Höhepunkte sorgten die Schwarzwaldmusikanten unter der Leitung von Wolfgang Spengler.