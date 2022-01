1 Anders als sonst soll das Dschungelcamp 2022 nicht in Australien stattfinden. Foto: dpa/Stefan Menne

Trotz der Pandemie soll das Dschungelcamp in diesem Jahr wieder im Ausland stattfinden. Alle Informationen über die Location, den Start der Staffel, die Sendetermine sowie die Kandidaten finden Sie hier.















Aufgrund der Corona-Pandemie fand 2021 kein Dschungelcamp, dafür aber eine Dschungelshow in Deutschland statt. In diesem Jahr soll „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hingegen wieder im Ausland gedreht werden – doch nicht wie gewohnt in Australien. Alle Informationen rund rum den Start der 15. Staffel, die Sendetermine, Location und Kandidaten finden Sie hier.

Wo wird gedreht?

Die australische Version des Dschungelcamps findet normalerweise in Südafrika statt. Dieses Jahr bleiben die Australier jedoch coronabedingt im Down Under – und damit ist das Camp in Südafrika frei für die neue deutsche Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Trotz der Pandemie und der Omikron-Variante hält RTL weiterhin an den Plänen für die Dreharbeiten fest. Sie würden die Entwicklung in Südafrika genau beobachten, wie es in einer Mitteilung des Senders heißt.

Wann wird ausgestrahlt?

Die 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wird am 21. Januar 2022 um 21.30 Uhr bei RTL starten. In insgesamt 17 Folgen werden sich die neuen Teilnehmer den Prüfungen im Dschungel stellen. Das Geschehen wird dann täglich live aus Südafrika übertragen. Das Finale soll am 5. Februar stattfinden.

Am Sonntag, den 23. Januar, findet um 20.15 Uhr außerdem „Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!“ mit Olivia Jones statt. Hier treffen sich ehemalige Teilnehmer des Dschungelcamps und lassen ihre Staffeln Revue passieren.

Wer ist mit dabei?

Die Teilnahme von vier Stars hat RTL bereits bestätigt. Als Gewinner der Dschungelshow wird der Reality-TV-Darsteller Filip Pavlovic im Dschungel mit dabei sein. Während der letztjährigen Dschungelshow wurde außerdem verkündet, dass sich sowohl Sänger Lucas Cordalis als auch Modedesigner Harald Glööckler den Prüfungen im Dschungel im Jahr 2022 stellen werden. Zudem ist die deutsche Schauspielerin und Sängerin Tina Ruland als erste Kandidatin bestätigt.

Begleitet werden die Teilnehmer wieder vom Moderatoren-Team Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.