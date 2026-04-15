Sendemast in Waldmössingen: Widersprüche bringen Baustart ins Wanken

Die Darstellung der Stadt zur Standortsuche für einen Mobilfunkmast in Waldmössingen steht massiv in der Kritik.
In der März-Sitzung des Ortschaftsrats hatte Ortsvorsteherin Sibylle Kunz kurz darüber informiert, dass die Telekom mit der Herstellung des Fundaments für den Mobilfunkmast am 18. Mai beginne. Der Termin steht nun möglicherweise auf der Kippe. In der Einwohnerfragestunde der Ratssitzung am Montag berichtete Raphael Bantle von der Bürgerinitiative, die Darstellung in der Stellungnahme der Stadtverwaltung gegenüber dem Landtag und Ministerium passe nicht zu dem Gesagten im Ortschaftsrat. Seitens des Ministeriums heiße es, dass eine umfangreiche Standortsuche und -prüfung stattgefunden habe und sich der geplante Standort als einzig realisierbaren herausgestellt habe.