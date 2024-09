Seminarturnhalle Nagold: Klangvolle Namen treffen auf echte Newcomer

8 Das neue Programm der Alten Seminarturnhalle kann sich sehen lassen: Auch die „MEDLZ“ machen auf ihrer Jubiläumstour Station im Nagolder Kulturtempel. Foto: Robert Jentzsch

Am Freitag startet die Alte Seminarturnhalle mit Finnen-Kabarett mit Gieseking in die neue Saison. Während Semihallen-Mastermind Wolfgang Schäfer das Programm bis Mai 2025 vorstellt, hat er aber schon längst mit den Planungen für 2026 angefangen.









Wenn es Profis in Sachen Kleinkunst in der Region gibt, dann sind das Wolfgang Schäfer und sein Team der Alten Seminarturnhalle. Und die wissen genau, wie viel Zeit es braucht, um so ein Programm für eine Saison auf die Beine zu stellen, das in diesem Jahr stolze 44 Veranstaltungen umfasst. Früher habe man die Vorbereitungs- und Planungszeit für so etwa eher in Monaten beziffern können, sagt der Semihallen-Chef.