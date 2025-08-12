Seminarturnhalle Nagold: Fatcat setzt fulminanten Schlusspunkt

Was sich am Freitagabend vor der Alten Seminarturnhalle abspielte, lässt sich nur mit einem Wort beschreiben: „crazy“. Ein perfekter Spätsommerabend zum Saisonabschluss.

Die Sonne neigte sich, der Platz vor der Seminarturnhalle lag in warmem Abendlicht. Der letzte Open-Air-Auftritt der Saison versprach ein Highlight zu werden – und Fatcat hielt Wort. Die sonst achtköpfige Band stand diesmal zu siebt auf der Bühne: Tenorsaxofonist Malte Brauhaus war im Urlaub, Gitarrist Jakob Küpper wurde vertreten vom Freiburger Berufsmusiker Merwyn Matthew Christopher – Gitarrenlehrer, Clubmusiker und langjähriger Weggefährte der Band.

Von den ersten Takten an sprang der Funke über: Das Publikum stand schnell auf, klatschte, tanzte. „Auf so einem Platz, der eigentlich bestuhlt ist, ist das oft schwierig – aber es hat sofort funktioniert“, meinte Saxofonist Paul Andrew im Gespräch mit der Redaktion. Die ersten Songs wie „My Way Home“, „Candy Pink“ und „Candlelight“ öffneten die Tanzflächen, die sich im Laufe des Abends immer weiter füllten.

Mitten im Set kam einer der magischsten Momente: „Crazy Things“. Der noch unveröffentlichte Song verbindet R’n’B, Soul, Funk und eine Prise Jazz zu einem heißen Groove – ein Sound, der Kenny Joyner, Ferdi Klamt (Piano), Fabian Buchmüller (Bass), Damian Stath (Schlagzeug), Paul Andrew (Altsaxofon), Stefan Erschig (Posaune) und Merwyn Christopher noch einmal zu Höchstform auflaufen ließ.

Neue Fans und „Wiederholungstäter“

Posaunist Stefan Erschig spielte trotz Migräne durch. „Mit dieser Energie auf der Bühne vergisst du sogar Kopfschmerzen“, lachte er. Bassist Fabian lobte die reibungslose Anreise und den herzlichen Empfang: „Es war alles perfekt vorbereitet.“

Das Publikum war ein bunter Mix aus treuen Fans und Neugierigen. Mareike und Christian Feilhuber waren zum vierten Mal bei Fatcat – mit besonderer Erinnerung an ihren Hochzeitstanz zu „Without You“: „Jedes Mal dieselbe Leidenschaft, dieselbe Energie – wir kommen immer wieder“, so Christian.

Jörg und Gloria von der Freudenstädter Band Take5 reisten an, nachdem Gloria Fatcat bei den Jazz Open entdeckt und ihrer Band davon erzählt hatte. „Genau die richtige Entscheidung, hierher zu kommen“, befand Jörg.

„Sexy Musik, die direkt ins Herz geht“

Organisator Ulrich Steiner brachte es auf den Punkt: „Sexy Musik, die direkt ins Herz geht.“ Er tanzte selbst mit, spürte den Drive und wusste, dass dieser Abend mehr war als nur ein Konzert.

Wolfgang Schäfer, Vorsitzender des Seminarvereins, erzählte, wie er Fatcat einst auf einer Kleinkunstveranstaltung in Freiburg entdeckte. Für ihn war der Auftritt „der perfekte Abschluss unserer Outdoor-Saison“. Sohn Chris ergänzte: „Eine Band, die alle Erwartungen übertroffen hat – sensationell.“

Hinter diesem Abend steckte ein starkes Team: vom Bühnen- und Lichtaufbau über Ton, Technik und Catering bis hin zur Cocktailbar und dem Abbau. Alles wurde ehrenamtlich organisiert, um Kultur in der Region lebendig zu halten. „Ohne diese Menschen wäre so ein Abend nicht möglich“, betonte Wolfgang Schäfer.

„Es ist immer wieder schön“

Manager und Tontechniker Björn Jakob, seit elf Jahren „neuntes Bandmitglied“, sorgte im Hintergrund für reibungslose Abläufe. „Ich nehme den Jungs alles ab, was nicht direkt Musik ist. Das ist viel Arbeit, aber es fühlt sich wie Familie an.“

Als die letzten Töne verklangen, standen Menschen, die sich zuvor nicht kannten, nebeneinander und tanzten. „Es ist immer wieder schön, bekannte Gesichter und neue Gäste anzuziehen“, resumierte Kenny Joyner.

Mit „Crazy Things“ und ihrem unverwechselbaren Fatcat-Sound schenkte die Band Nagold ein spektakuläres Open-Air-Finale.