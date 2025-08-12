Seminarturnhalle Nagold: Fatcat setzt fulminanten Schlusspunkt

Was sich am Freitagabend vor der Alten Seminarturnhalle abspielte, lässt sich nur mit einem Wort beschreiben: „crazy“. Ein perfekter Spätsommerabend zum Saisonabschluss.
Die Sonne neigte sich, der Platz vor der Seminarturnhalle lag in warmem Abendlicht. Der letzte Open-Air-Auftritt der Saison versprach ein Highlight zu werden – und Fatcat hielt Wort. Die sonst achtköpfige Band stand diesmal zu siebt auf der Bühne: Tenorsaxofonist Malte Brauhaus war im Urlaub, Gitarrist Jakob Küpper wurde vertreten vom Freiburger Berufsmusiker Merwyn Matthew Christopher – Gitarrenlehrer, Clubmusiker und langjähriger Weggefährte der Band.