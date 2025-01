Semesterprogramm vorgestellt: VHS Calw legt den Fokus auf die Heimat

1 Clemens Schmidlin und Jasmina Tiegel präsentieren das neue Semesterprogramm. Foto: Thorsten Terkowsky

Im Februar beginnt das neue Semester an der Volkshochschule Calw (VHS). Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt Schulleiter Clemens Schmidlin, welches Thema im kommenden Halbjahr im Mittelpunkt steht – und er verrät, was seine Geheimtipps sind.









Link kopiert



Einen Kurs belegen an einer Volkshochschule (VHS) – damit verbinden viele wohl in erster Linie Sprach- oder Computerkurse. Aber was gibt es sonst noch für Angebote? An wen richten sich diese? Und was hat das mit Heimat zu tun? Clemens Schmidlin, Leiter der VHS Calw, und Jasmina Tiegel, Koordinatorin der „Jungen VHS“, klären auf.