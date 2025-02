Mit der Hauskapelle fing alles an Heinz Reichle aus Trossingen hört als Vereinsvorsitzender auf

Dem Förderverein des Dr.-Karl-Hohner-Heims in Trossingen steht eine große Veränderung bevor. Heinz Reichle wird nach 19 Jahren den Vorsitz abgeben. Er stand dem Verein von Anfang an vor und hat in dieser Zeit viel bewirkt.