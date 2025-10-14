Seltsamer Diebstahl: Dortmunds Titanenwurz weiter vermisst - keine Extrasicherung

Die beliebte Titanenwurz aus dem Rombergpark in Dortmund bleibt verschwunden. Über die Beweggründe des Diebstahls wird gerätselt. Fest steht: Ohne fachgerechte Pflege geht die seltene Pflanze ein.
Dortmund - Vom gestohlenen Publikumsliebling "David" - einer seltenen und nach Aas riechenden Titanenwurz - fehlen der Stadt Dortmund und dem Botanischen Garten Rombergpark weiter jede Spur. "Die Beweggründe des Diebstahls sind völlig unklar", sagte eine Stadtsprecherin. "Die Pflanze braucht besondere Pflege. Es ist Fachwissen erforderlich, damit die Titanenwurz überlebt und nicht eingeht."