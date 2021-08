1 Eines der seltsamen "Markierungszeichen", über die beim Kreisforstamt gerätselt wird: ein Papierhaushaltstuch mit einem Zementrest. Foto: Landratsamt

Das Kreisforstamt rätselt über Zeichen, die nach ihrer Beseitigung erneut wieder auftauchen.

Loßburg - Bisher sind sie ein Rätsel, die seltsamen "Markierungen", die sich seit geraumer Zeit immer wieder auf Kreuzungen an der Masselstraße und am Vogteiweg finden.

Wie das Kreisforstamt mitteilt, bestehen diese aus einer zertretenen Zwiebel, Eierschalen und einem Papierhaushaltstuch mit Zement- oder Aschehäufchen.

Verursacher soll sich melden

Dabei handele es sich zwar nicht um große Mengen, jedoch um unerlaubte Müllentsorgung im Wald. Sollte es sich tatsächlich um Markierungen handeln, so wären diese als Markierung von Waldwegen genehmigungspflichtig, heißt es in der Mitteilung weiter.

Egal wie man die Ablagerungen rechtlich einordne, für die erholungssuchenden Waldbesucher seien sie kein schöner Anblick. Auffällig sei, dass die schon öfter beseitigten Markierungen ständig erneuert werden.

Deshalb will das Kreisforstamt mit dem Verursacher in Kontakt treten. Er kann sich telefonisch unter 07441/ 920 30 01 oder per E-Mail an forst@kreis-fds.de melden. Unter diesen Kontaktdaten werden auch Hinweise entgegengenommen.