Seltenes Schauspiel: Spektakel einer Mondfinsternis - mit einem Haken

Am Dienstag verfinstert sich der Mond - allerdings ist das von Deutschland aus nicht zu sehen. Wie kommt es zu einer Mondfinsternis? Und warum schimmert der Erdbegleiter dabei rötlich?
Bensheim - Spektakel um den Erdtrabanten: Am Dienstag taucht der Mond voll in den Schatten der Erde ein und wird sich rötlich schimmernd am Himmel zeigen. Von 12.04 bis 12.33 Uhr (MEZ) ist dann eine totale Mondfinsternis zu bestaunen, wie der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde, Uwe Pilz, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Aber nicht in Mitteleuropa: "Da der Mond erst gegen 18 Uhr aufgeht, ist der gesamte Verlauf unbeobachtbar im deutschen Sprachraum."