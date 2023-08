Eine riesige röhrenförmige Wolke am Himmel hat am Freitagmorgen viele Menschen fasziniert.

Zahlreiche Bilder wie dieses, das vom Krankenhaus aus aufgenommen wurde, kursierten in den sozialen Medien. „Ich habe so etwas noch nie gesehen, vor allem hatte sich diese Wolke so schnell bewegt“, schrieb etwa ein Mitglied der Facebook-Gruppe „Du bist aus Lahr, wenn...“. Als „unheimlich“, „eigenartig“ oder „gefährlich“ beschrieben andere Facebook-Nutzer das Naturschauspiel.

Für alle, die sich fragten, was es mit dieser seltenen Wolke auf sich hatte, schaffte ein User Abhilfe: Eine „Roll Cloud“, also eine Rollwolke, sei eine tiefe, horizontal ausgerichtete Wolke in Form einer Walze, die vor allem in Verbindung mit Gewittern und dabei insbesondere Böenfronten auftritt, seltener auch mit Kaltfronten.

Die Gruppenmitglieder bedankten sich für diese Informationen und teilten weiter ihre eigenen „Wunderschöne Aufnahmen von diesem Naturschauspiel“, wie es eine Facebook-Nutzerin betitelte.