Das gibt es nicht alle Tage: Acht Geschwister, vier Mädchen und vier Jungen, in einem Bauernhaus in Fischbach geboren und dort aufgewachsen, sind nach Monaten zusammengerechnet genau 700 Jahre alt.

Im Schnitt entspricht dies einem Alter von exakt 87,5 Jahren. Das hat aus dem Kreis der Geschwister der Zweitjüngste, der Bauunternehmer und hochdekorierte frühere Gewichtheber und Kraftdreikämpfer Willi Müller errechnet. In seiner aktiven Zeit hatte er es bis zum Weltmeister im Kraftdreikampf gebracht.

Vater in den letzten Kriegstagen erschossen

Müller erinnert sich nur zu gut an die schwere Zeit, die er und seine Geschwister während des Zweiten Weltkrieges und unmittelbar danach erlebten. Der geliebte Vater und Ernährer der Familie war 1945 im Alter von 43 Jahren in den letzten Kriegstagen den Überlieferungen zufolge von plündernden russischen Zivilarbeitern vor dem Tomasenhof in Sinkingen erschossen worden. Die aus dem Längental in Dauchingen stammende Mutter Berta stand plötzlich mit acht Kindern im Alter zwischen vier und 15 Jahren alleine da.

Schwere Jugendzeit prägt

Es war wohl auch diese schwere Jugendzeit, die die Geschwister zusammengeschweißt und die ihr Leben geprägt hat. Bis heute halten die acht Geschwister guten Kontakt zueinander. Die Brüder Erich, Anton, Willi sowie Oskar Müller treffen sich noch heute wöchentlich zum Cego-Spielen. Wann immer es möglich ist, wird zusammen mit den Schwestern Hilde Laufer, Frieda Seemann, Gerda Kramer und Rosa Glunk kräftig gefeiert.

„Im Rückblick können wir es kaum fassen, dass wir alle zusammen nun so alt geworden sind“, resümiert Willi Müller. Und schön sei es, dass alle in der näheren Umgebung wohnen. Die Jüngste ist Rosa Glunk, sie wohnt in Winzeln. Die Älteste ist die in Dauchingen wohnende Hilde Laufer. Gerda Kramer wohnt in Stetten und Oskar Müller in Trossingen. Alle anderen sind nach wie vor in Fischbach zu Hause.

Von klein auf mussten alle anpacken

Und sie alle eint noch etwas: Keines der Geschwister konnte eine höhere Schule besuchen, denn alle wurden in der heimischen Landwirtschaft, in der der Vater fehlte, gebraucht, ebenso im Haushalt der Mutter; von klein auf mussten sie mit anpacken. Da blieb nicht viel Zeit für die Schule. Arbeit gehörte für die Geschwister bis ins hohe Alter zum täglichen Leben.

Noch etwas eint die Geschwister: Aller Widrigkeiten zum Trotz stehen sie auf gesunden Füßen. Auch darauf sind die acht nun 700 Jahre alten Geschwister stolz.