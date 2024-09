Mobiler Scherenschleifer macht Halt in Rottweil

1 Romeo Weiß schleift alles was scharf werden muss, egal ob Messer, Scheren oder Gartengeräte. Foto: Ulrich

Mit scharfer Klinge und viel Herzblut. Romeo Weiß hält das fast vergessene Handwerk des Scherenschleifers am Leben und fährt mit seiner mobilen Werkstatt durchs Land.









In Zeiten, in denen viele traditionelle Berufe nach und nach verschwinden, hält Romeo Weiß sein besonderes Handwerk, das des Scherenschleifers, am Leben.