Seltener Fund: Widmung von Albert Einstein in Dortmund aufgetaucht

Eine kleine Widmung und eine Riesen-Überraschung: In einer Literatursammlung, die der Dortmunder Uni-Bibliothek überlassen wurde, finden sich Zeilen von Albert Einstein.

Dortmund - Eine bisher unbekannte Widmung des Nobelpreisträgers und Genies Albert Einstein aus dem Jahr 1952 haben Mitarbeitende der Dortmunder Universitätsbibliothek entdeckt. Der Amerikanist Walter Grünzweig hatte der Bibliothek kürzlich mehr als 4.000 Bände nordamerikanischer Literatur überlassen, wie die Hochschule mitteilte. Große Überraschung und kleine Sensation: Auf einem Vorsatzblatt der Bandes "Socialism and American Life" (Sozialismus und amerikanisches Leben) fanden sich handgeschriebene Worte des weltberühmten Physikers und Urhebers der Relativitätstheorie (1879-1955).

Widmung stand in einem Buch für 35 Dollar Einsteins Zeilen waren an seinen Freund und späteren Nachlassverwalter Otto Nathan gerichtet. Nach Uni-Angaben lautet die Widmung: "Dem lieben Otto Nathan / Dem Freund und Heiligen / Dies Buch über die Irrfahrten seiner Kollegen. A. Einstein 1952." Nathan, ein deutsch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler (1893–1987), sei nach 1933 in die USA emigriert und habe bis 1935 in Princeton (New Jersey) gelehrt, wo er Einstein kennenlernte. Auch Einstein hatte Deutschland nach der Nazi-Machtergreifung verlassen und forschte in den USA.

Grünzweig habe anhand seiner Tagebücher rekonstruiert, dass er das Buch im Juli 1993 in einer bekannten Antiquariats-Buchhandlung in New York erstanden hatte - für 35 Dollar, wie das noch immer auf der Buch-Innenseite klebende Preisschild zeige. Bei der Menge an gebrauchten Büchern, die Wissenschaftler Grünzweig damals gekauft hatte, war ihm die handschriftliche Notiz des weltberühmten Physikers demnach nicht aufgefallen. Und offensichtlich auch nicht den Angestellten der Buchhandlung, die für ein solches Buch natürlich weit mehr verlangt hätten, ist die Uni-Bibliothek sicher.

Ist die Widmung denn wirklich echt?

"Wir haben "unsere" Widmung mit verschiedenen digital zur Verfügung stehenden Widmungen, Eintragungen und Autographen Einsteins verglichen und können sie anhand dessen klar als Original bewerten", betonte die Leiterin des Universitätsarchivs, Stephanie Marra. Es soll sich um das einzige bislang bekannte Buch handeln, "dass Otto Nathan von Albert Einstein mit einer Widmung erhalten hat", hieß es weiter.