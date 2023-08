In ihren Händen hält sie eine kleine Schatulle mit einer großen goldglänzenden Verdienstmedaille. Anerkannt wird damit Martina Hamms unermüdlicher Einsatz für eine lebendige Partnerschaft mit Peru. „Es ist eine große Ehre“, betonte die Vorsitzende der Perupartnerschaft der katholischen Kirchengemeinde Friesenheim. Gleichzeitig sagte sie aber auch: „Es ist der Verdienst vieler Menschen aus der Partnerschaft, ohne die diese lebendige Form der Gemeinschaft, wie wir sie leben, niemals funktionieren würde.“

Erstmals verleiht der Nationalrat der Partnerschaft Peru-Freiburg diese Medaille an Laien. Bisher wurden nur Bischöfe und Pfarrer damit ausgezeichnet. „Im Nationalrat sind sich die Verantwortlichen schon bewusst, dass ohne uns Laien keine Partnerschaft von Bestand ist“, so die Pfarrgemeinderatsvorsitzende. In der Laudatio von Jürgen Huber vom Nationalrat der Perupartnerschaften zwischen Peru und der Erzdiözese in Freiburg heißt es: „Die Verleihung der Verdienstmedaille soll auch ein Zeichen dafür sein, dass sich die Partnerschaft schon seit ihrem Beginn, für eine synodale Kirche eingesetzt hat, entgegen dem Klerikalismus.“

Partnerschaftsarbeit ist nicht leicht

„Gerade in diesem Jahr und im kommenden Jahr sollten im Rahmen des Partnerschaftsjubiläums ein Zeichen im Bezug auf die synodale Kirche setzen. Ohne Laien hätte sich gerade die Partnerschaft nicht entwickeln können.“ Zu diesen Laien zähle auch Hamm. Neben ihr erhielt auch Otto Meier aus Kürzell die Medaille in Anerkennung seiner Verdienste um die Partnerschaft im Zeichen der Katholischen Arbeitnehmerbewegung.

Hamm weiß, was es heißt, sich aktiv in die Perupartnerschaft einzubringen und immer wieder Menschen neu zu begeistern. Hinter ihr liegt eine ereignisreiche Woche mit jungen Erwachsenen aus Peru, die sich allesamt in die Perupartnerschaft in ihrer Heimat, aber auch in den Pfarreien einbringen. So nehmen zwei junge Frauen regelmäßig eine fünfstündige Fahrt in Kauf, um in der Pfarrei bei sozialen Projekten die Menschen zu unterstützen. Partnerschaft sei in Peru auch eine Überzeugung und Lebenshaltung der Geistlichen und Hauptamtlichen. Dass vor allem die Laien in der Erzdiözese die Partnerschaftsarbeit mit Leben füllen, betonte Hamm im Gespräch mit unserer Redaktion. Gegenüber der Erzdiözese, den Bischöfen und Mitarbeitern erklärte sie: „Wenn die Erzdiözese einen Fortbestand der Partnerschaft wünscht, sollte sie die Partnerschaftsarbeit auch zum Thema für das Theologiestudium und die gesamte Ausbildung machen.“ Die Macht sitze bei den Klerikern. „Nur, wenn diese die Partnerschaftsarbeit unterstützen und sich einbringen, hat diese auch weiterhin eine Zukunft. Ansonsten sitzen wir Ehrenamtlichen auf verlorenem Posten.“

Viele junge Menschen engagieren sich in Peru

In Steffen Jelic finde sie einen Pfarrer, der die Partnerschaftsarbeit vollumfänglich unterstütze. Aber es gebe auch Pfarreien, da hätten die Hauptamtlichen kein Interesse, was oft zum Einschlafen von Partnerschaftsarbeit führe.

Heute engagieren sich 140 Gemeinden und Verbände innerhalb der Katholischen Kirchengemeinde für die Arbeit. In Peru begründe sich die Partnerschaftsarbeit im großen Engagement der Pfarrer, Hauptamtlichen in Zusammenarbeit mit vielen Ehrenamtlichen. Vor allem junge Menschen engagierten sich für Bildung und Teilhabe von sozial Benachteiligten. Das sei ein Gedanke, den Hamm in der heimischen Bevölkerung etwas vermisse.

Gründung

Die Perupartnerschaft wurde in Friesenheim im Jahr 1997 begründet. „Kommunikation, Spiritualität und Solidarität“ sind die Kernelemente der Partnerschaft. Sie lebt auch von Begegnungen. Friesenheim hatte Besuch aus Peru in den Jahren 2003, 2005, 2009, 2011, 2015, 2017 und die letzte Juliwoche in 2023. Selbst waren Personen wie Martina Hamm sowie Bernhard und Irene Gißler bereits sechs oder sieben Mal in Peru.