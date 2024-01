Seltene Handwerksberufe: Eine junge Frau aus Calw hält das alte Buchbinde-Handwerk am Leben

1 „Bücher möchten repariert werden“, sagt Buchbinderin Larissa Ebel. Im Bild sieht man eine Bibel von 1755, die sie gerade überarbeitet. Foto: Pauline Szyltowski

Das Buchbindehandwerk stirbt langsam aus – aber nicht in Calw. In ihrer Schauwerkstatt zeigt Larissa Ebel, wie sie ihrer Leidenschaft nachgeht, Bücher restauriert und allerlei aus Papier, Karton und Leder zaubert.









Mit gerade 25 Jahren wird Larissa Ebel im Jahr 2021 Inhaberin des Buchatelier Blattwerk in der Calwer Salzgasse. Wohl wenige Frauen haben schon so jung ihr eigenes Geschäft. Seltenheitswert hat auch das Handwerk, das sie ausübt. Nur noch rund 500 handwerkliche Buchbindereien gibt es in Deutschland, laut dem Bund Deutscher Buchbinder – eines davon betreibt Ebel in Calw.