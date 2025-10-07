Seltene Einblicke in die Synagoge: Stadtrundgang rückt jüdisches Leben in Freiburg in den Fokus

Zwischen Verfolgung und Beharrlichkeit – ein Stadtrundgang hat Stationen des jüdisches Lebens in Freiburg aufgezeigt.
Seit wann Juden in Freiburg leben, weiß niemand so genau. Bekannt ist jedoch, wann sie zum ersten Mal verfolgt und aus der Stadtgemeinschaft ausgeschlossen wurden, berichtet Thierry Frenkel, Kulturbeauftragter der Israelitischen Gemeinde in Freiburg, beim Stadtrundgang, zu dem die Grünen-Landtagsabgeordnete Nadyne Saint-Cast eingeladen hat. Anfang des 15. Jahrhunderts, wenige Jahre nach dem Ausbruch der Pest, wurden Juden gefoltert und aus der Stadt vertrieben. Man warf ihnen vor, für die Pesttoten verantwortlich zu sein und die Brunnen der Freiburger vergiftet zu haben. Ein antisemitischer Mythos, der bis heute vielen geläufig ist.