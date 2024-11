Seltene Einblicke: Bremsen ohne Feinstaub – und 5 weitere Zukunftspläne von Mercedes

11 So oder so ähnlich könnte es künftig einmal aussehen: Das Auto fährt selbstständig, und der Fahrer beschäftigt sich mit Dingen, die ihm seine Datenbrille vor Augen führt. Foto: Mercedes-Benz AG/Deniz Calagan/Lukas Müller

Der Autohersteller Mercedes-Benz definiert sich als Innovationsmotor – und gewährt einen seltenen Blick in die Forschungswerkstatt. Was dort entwickelt wird, lesen Sie hier.









Link kopiert



Dieser Blick in die Zukunft sieht schon ziemlich konkret aus: Mercedes-Benz hat dieser Tage Dutzende von Journalisten in sein Forschungszentrum in Böblingen gelassen – und dabei unter anderem völlig neu konzipierte Bremsen präsentiert. Sie sind nicht wie bisher in den Rädern untergebracht, sondern werden direkt in die Elektromotor-Getriebe-Einheit an der Vorder- oder Hinterachse eingebaut. Die Vorteile, so erklären die Ingenieure, wären immens.