Seltene Diagnose: Lilly lebt mit seltener Krankheit und viel Lebensmut

Lilly Hiebenthal leidet an einer weltweit sehr seltenen Immunkrankheit. Trotz vieler Symptome ist sie für jeden Tag dankbar. Was die Diagnose für ihren Alltag bedeutet.
Dresden - Jeder Tag zählt. Für Menschen wie Lilly Hiebenthal gilt das besonders. Die 20-Jährige aus dem sächsischen Dorf Böhla leidet an einer seltenen Immunkrankheit. Weltweit sind davon nur etwa 20 Fälle erfasst. Ein Gendefekt lässt ihr Immunsystem nicht richtig arbeiten. Deshalb hat sie ständig mit Erkältungssymptomen, Hautekzemen und aktuell mit einer Darmentzündung zu tun. Das alles geht einher mit Erschöpfung. Dennoch ist sie lebensfroh. "Ich bin für jeden Tag dankbar - so, wie er ist", sagt die junge Frau.