1 "Zusammenhalt", der angeleuchtete Schriftzug ging Wohl jedem Besucher der Lichternacht zu Herzen. Diese beiden Damen wollen das Lichtereignis im Bild festhalten. Foto: Heinig

"Es war einfach grandios". Der Sprecher der GVO-Sparte Handel und Gewerbe Villingen, Rainer Böck, kann nach einer erfolgreichen Lichternacht aufatmen. "Die Innenstadt war rappelvoll und alle haben sich an die Maskenpflicht gehalten".















VS-Villingen - Rainer Böck fällt ein Stein vom Herzen. Der Durchführung seiner nächsten Veranstaltung, dem verkaufsoffenen Sonntag mit Museumsfest am 24. Oktober, steht nun nichts mehr im Wege. Die Wochen der Vorbereitung auf den Lichterabend, die durch vom Landratsamt kurzfristig erteilte Auflagen bezüglich der Corona-Sicherheitsmaßnahmen zuletzt noch hektisch wurden, haben sich gelohnt.

Security ist sehr zufrieden

Nicht einfach sei es gewesen, die erforderlichen Security-Kräfte zu engagieren, berichtet Böck. "Die Branche hat momentan ja alle Hände voll zu tun". Auch am kommenden Sonntag werden die Aufpasser wieder in der Villinger Innenstadt sein. Von 13 bis 18 Uhr – der verkaufsoffenen Zeit – herrscht nämlich erneut Maskenpflicht, auch für all jene, die sich in viktorianische Schale geworfen haben.

Doch diesmal sieht der GVO-Sprecher dieser Auflage entspannt entgegen. Haben sich die Besucher der Lichternacht doch als diszipliniert erwiesen, auch wenn manche "freundlich, aber bestimmt" auf das Tragen eines Mund-Nasenschutzes hingewiesen werden mussten. Das Security-Unternehmen habe sich nach der Veranstaltung lobend über die Bürger in Villingen geäußert. "Andernorts sind die wohl anderes gewöhnt", vermutet Böck.

Haas findet Problem

Er hat die gute Stimmung bei idealen Wetterverhältnissen am Freitagabend selbst miterlebt. Zunächst schlug sein Herz allerdings höher, als auf dem Osianderplatz um kurz vor 18 Uhr die gerade entzündeten Lichter wieder ausgingen.

Trotz intensiver Suche war zunächst keine Ursache zu finden. Der kurzfristig alarmierte Hausmeister des Franziskaner-Kulturzentrums, Peter Haas, fand sie schließlich, die defekte Sicherung. Ein "grandioser" Einkaufsabend konnte beginnen.

Ein positiver Nebeneffekt: Die viele Selfies vor außergewöhnlichen Lichtobjekten werden in den nächsten Tagen wahrscheinlich um die Welt gehen.