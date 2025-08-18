Krawatte: Warum kommt Selensky immer ohne?

Donald Trump wünschte sich von seinem ukrainischen Gast formelle Kleidung, doch dieser will einfach keine Krawatte. Ein schlechtes Zeichen für den Frieden?
Rund um das Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump im Oval Office sorgte erneut die Kleiderfrage für Gesprächsstoff. Laut Medienberichten hatten sich US-Unterhändler im Vorfeld bei Selenskyjs Team nach seinem geplanten Outfit erkundigt - offenbar aus Sorge vor einem erneuten diplomatischen Eklat.