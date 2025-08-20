Selensky am „Katzentisch“ der Weltpolitik?

Nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus hält der ukrainische Präsident eine Pressekonferenz am improvisierten "Katztentisch" im Freien ab. Was steckt hinter dem ungewöhnlichen Vorgang?
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi war zum zweiten Mal zu Gast in Washington - wieder ohne Krawatte. Anders als das erste Aufeinandertreffen mit US-Präsident Donald Trump, bei dem Selenskyi am Ende aus dem Weißen Haus geworfen wurde, lief es dieses Mal aber besser. Vermutlich auch, weil eine Delegation europäischer Spitzenpolitiker beim Ukraine-Gipfel dabei war.