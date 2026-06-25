Selbstpflücker in Bochingen: Hitze und Trockenheit machen den Früchten zu schaffen

Auf dem Erdbeerfeld im Oberndorfer Höhenstadtteil ist man mit der Saison zufrieden. Doch der Aufwand ist groß. Und bald ist die Erntezeit bereits zu Ende.

Zwischen den langen Reihen des Erdbeerfelds „Erdbeer Schilling“ in Bochingen herrscht auch am Freitagnachmittag noch reger Betrieb. Familien, Paare und Einzelpersonen ziehen mit Körben über das Feld und suchen nach den schönsten roten Früchten. Für viele gehört das Selbstpflücken mittlerweile fest zum Sommer dazu.

Die diesjährige Erdbeersaison laufe gut, erklärt der Betreiber. Begonnen hat die Ernte Anfang Juni, Bald dürfte sie sich in Bochingen bereits wieder zum Ende neigen. Insgesamt dauert die Erntezeit nur etwa vier bis fünf Wochen.

Die Witterung stellte dieses Jahr besondere Herausforderungen. Vor allem die anhaltende Hitze und Trockenheit machten den Pflanzen zu schaffen. „Die Erdbeeren sind dieses Jahr etwas kleiner“, erklärt der Betreiber. Ideal wären Temperaturen um die 25 Grad sowie regelmäßige Niederschläge etwa jeden zweiten Tag: „Erdbeeren mögen es nicht so warm.“

Mehrwert Naturfeeling

Trotz der schwierigen Bedingungen entspreche der Ertrag in etwa dem langjährigen Durchschnitt. Wer die Früchte selbst pflücken möchte, zahlt derzeit 5,98 Euro pro Kilogramm.

Für viele Besucher steht dabei übrigens nicht der Einkauf im Vordergrund. Immer wieder fällt auf dem Feld der Satz, dass selbst gepflückte Erdbeeren deutlich aromatischer schmecken als Früchte aus dem Supermarkt. Andere schätzen vor allem das Erlebnis: „Man ist draußen und hat das Naturfeeling“, berichten mehrere Besucher. Hinzu komme, dass man sich die Erdbeeren selbst aussuchen könne und direkt sehe, wo die Früchte wachsen.

Familienausflug

Einige Familien nutzen den Besuch als gemeinsamen Ausflug mit den Kindern, andere kommen gezielt zum Einkaufen. Viele Selbstpflücker sind Stammgäste und besuchen das Feld jedes Jahr, manche sogar mehrmals während der Saison. Andere waren in diesem Jahr zum ersten Mal dabei.

Die geernteten Erdbeeren werden anschließend auf unterschiedliche Weise verarbeitet. Während einige sie direkt verzehren, landen sie bei anderen im Erdbeerkuchen, werden zu Marmelade verarbeitet oder für den späteren Genuss eingefroren. Auch Erdbeer-Limes zählen zu den beliebten Verwendungen.

Der Blick hinter die Kulissen beeindruckt viele Besucher. Wer selbst pflückt, bekommt einen Eindruck davon, wie aufwendig die Arbeit auf dem Feld ist. „Da tut einem schon mal das Kreuz weh“, bemerkt eine Besucherin beim Pflücken.

Die Vorbereitungen für die kurze Erntesaison beginnen bereits im März und dauern bis Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni. Die größte Herausforderung war in diesem Jahr die Trockenheit. Viele Menschen würden zudem unterschätzen, wie viel Technik und Arbeit hinter dem Anbau der Erdbeeren steckt, berichtet der Betreiber.

Wer die Erdbeersaison in der Region noch nutzen möchte, sollte sich in Bochingen beeilen. Dort neigt sich die Ernte bereits dem Ende zu. Auf dem Erdbeerfeld in Hausen bei Rottweil läuft die Saison dagegen erst seit rund zwei Wochen und befinde sich derzeit noch in vollem Gange.