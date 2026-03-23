Selbsthilfegruppe in Balingen: Eltern-Kind-Entfremdung – was steckt hinter dem Angebot?

Eltern-Kind-Entfremdung passiert, wenn sich Paare trennen. Manfred Wörner hat in Balingen eine Selbsthilfegruppe für Betroffene gegründet.
Die Mail ist ein Hilferuf – adressiert an Manfred Wörner. Satz für Satz wird darin die Verzweiflung einer Mutter spürbar. Sie wisse nicht mehr, was sie noch tun kann. Sie verstehe die Welt nicht mehr, schreibt sie. Dieses Gefühl der Ohnmacht kennt Wörner nur zu gut. Nach der Trennung von seiner damaligen Frau haben die drei gemeinsamen Kinder den Kontakt zu ihm abgebrochen. Fünf Jahre lang habe er sie nicht gesehen.