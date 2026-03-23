Selbsthilfegruppe in Balingen: Eltern-Kind-Entfremdung – was steckt hinter dem Angebot?

Die Mail ist ein Hilferuf – adressiert an Manfred Wörner. Satz für Satz wird darin die Verzweiflung einer Mutter spürbar. Sie wisse nicht mehr, was sie noch tun kann. Sie verstehe die Welt nicht mehr, schreibt sie. Dieses Gefühl der Ohnmacht kennt Wörner nur zu gut. Nach der Trennung von seiner damaligen Frau haben die drei gemeinsamen Kinder den Kontakt zu ihm abgebrochen. Fünf Jahre lang habe er sie nicht gesehen.

„Ich wusste in dieser Zeit im Grunde nicht, ob sie überhaupt noch leben.“ Er habe aber tief in sich gespürt, dass sie leiden. „Das war das schlimmste Gefühl. Zu wissen, es geht ihnen überhaupt nicht gut. Und nichts dagegen tun zu können“, sagt Wörner. Ohne therapeutische Hilfe hätte er diese Zeit nicht durchgestanden, schiebt er hinterher. Die Erinnerung an diesen Lebensabschnitt sei noch immer schmerzhaft.

Vor vier Jahren meldeten sich seine Kinder wieder. „Wir haben es ganz gut hingekriegt“, sagt er heute. Im Mai 2024 gründete der Ergotherapeut deshalb eine Selbsthilfegruppe – um mit anderen Betroffenen ins Gespräch zu kommen und in Balingen eine Anlaufstelle zu schaffen. Zum ersten Treffen in der Stadthalle kamen mehr als 30 Menschen. Inzwischen zählt die Gruppe acht Mitglieder. Einmal im Monat treffen sie sich in Wörners Praxis. Die Betroffenen kommen aus dem Zollernalbkreis, aber auch aus benachbarten Landkreisen, aus Tübingen, Sigmaringen, Reutlingen und Herrenberg.

Austausch gegen Einsamkeit

Er sei der Einzige, der wieder Kontakt zu den Kindern habe. „Bei mir ist das passiert, was sich hier alle anderen wünschen.“ Studien zeigten aber: 95 Prozent der Kinder kämen irgendwann von alleine auf das verlassene Elternteil zu. „Aber fünf Prozent eben auch nicht.“ Die Gruppenabende beginnen mit einem Blitzlicht: „Jeder hat die Möglichkeit, zu erzählen, wo er gerade steht.“ Sätze wie: „Mir geht es genauso“ und „Deine Geschichte ist meiner so ähnlich“ fallen dabei immer wieder.

Viele fühlen sich von ihrem Umfeld nicht verstanden, weiß Wörner. „Es ist ein Thema, mit dem viele Menschen nichts anfangen können und mit dem sie sich nicht befassen wollen. Das tut weh. Man fühlt sich oft allein mit seinem Schmerz, isoliert.“ Auch deshalb habe er die Gruppe ins Leben gerufen, sagt der Balinger. Damit Betroffene in einem geschützten Raum einander anvertrauen können, ohne verurteilt zu werden.

Verbindungsglied sei der Schmerz

„Man versteht die Welt nicht mehr, weil das alles so surreal ist. Weil es so nicht sein sollte.“ Das Verbindungsglied innerhalb der Gruppe sei der Schmerz, das Ohnmachtsgefühl. Fachleute sprechen von „Parental Alienation“: der Eltern-Kind-Entfremdung. Ein Prozess, bei dem ein Kind nach einer Trennung systematisch von einem Elternteil gegen den anderen beeinflusst wird, was zur Ablehnung führt. Das Kind gerät dabei in einen Loyalitätskonflikt und spaltet einen Elternteil ab, um den Druck zu bewältigen. Manfred Wörner appelliert an andere Betroffene: „Reagiert nicht mit Vorwürfen, sondern mit Verständnis.“ Dann schickt er hinterher: „Gib dein Kind nie auf. Hör nie auf, dein Kind zu lieben. Wir dürfen unsere Kinder nie abschreiben, egal was passiert.“

Andere Perspektive einnehmen

Er distanziert sich klar von Bewegungen, die Konflikte zwischen Eltern und Kindern ideologisch aufladen oder zu radikalen Positionen aufrufen, und setzt auf Empathie, Dialog und reflektierte Selbsthilfe. Einmal habe er eine Frau eingeladen, die die Eltern-Kind-Entfremdung als junger Mensch erlebt hat. Ihre Sicht auf die Situation eröffnete den anderen Teilnehmern neue Perspektiven und erwies sich für alle Beteiligten als enormer Gewinn, sagt Wörner. Es sei eine Sternstunde gewesen. Für die Gruppe war es ein Moment, in dem klar wurde: Verständnis schafft Brücken, wo Schuldzuweisungen nur Mauern errichten.

Zur Selbsthilfegruppe

Die Gruppe

trifft sich immer am ersten Dienstag im Monat in der Praxis für Ergotherapie in der Beckstraße 2 in Balingen. Beginn ist immer um 19.30 Uhr. Wer am Gruppentreffen teilnehmen will, kann sich über das Kontaktformular auf der Homepage anmelden (www.elternkindentfremdung.com). Wer Fragen hat, kann sich beispielsweise per E-Mail an eke@posteo.com wenden. Weiterführende Informationen zur Selbsthilfegruppe und zur Thematik selbst gibt es darüber hinaus auf der Webseite.