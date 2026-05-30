Selbsthilfegruppe für MS-Erkrankte: „Man muss nicht sein komplettes Leben umkrempeln“

Am 30. Mai wird der Welt-MS-Tag begangen. Unsere Redaktion hat dies zum Anlass genommen, der „Jungen Initiative“ der AMSEL-Kontaktgruppe Zollernalbkreis einen Besuch abzustatten.
Diagnose MS. Jetzt erst recht!“: Im Motto des diesjährigen Welt-MS-Tags steckt viel. Eine große Portion Mut, die eigenen Ziele trotz Krankheit zu verfolgen und den Alltag aktiv zu gestalten. Aber auch die wichtige und zugleich tröstliche Botschaft: Niemand muss mit dieser Diagnose alleine bleiben. Denn es gibt viele Unterstützungsangebote.