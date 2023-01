1 Jochen Weishaupt, Willi Eissler und Hubert Kimmig liefern Informationen rund um ALS aus erster Hand. Foto: Eberhard/Hils

Als der Villinger Walter Eberhard durch die Erkrankung seiner Frau Karin mit der Krankheit ALS konfrontiert worden ist, ahnte er nicht, wie viele davon betroffen sind.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Diagnose ist ein Todesurteil. Und auch Karin Eberhard hat diesen Kampf am 15. März 2022 verloren, nachdem erst zwei Tage vor Weihnachten 2021 die entsprechende Diagnose gestellt worden war.

Doch Walter Eberhard möchte weiterkämpfen – die tödliche Krankheit, zumindest insofern in die Schranken weisen, dass weitere Betroffene und ihre Angehörigen in der Region künftig ein Netzwerk vorfinden, in dem alle benötigten Informationen und Kontakte zu Hilfestellen gebündelt sind. Gemeinsam mit Karin Eberhards bester Freundin, Sabine Hils, will Walter Eberhard eine Selbsthilfegruppe im Schwarzwald-Baar-Kreis gründen. Der erste Schritt dorthin ist getan – und wurde von überraschend vielen begleitet.

Den Nerv getroffen

Ins Martin-Luther-Haus in Villingen luden die beiden zur Info-Veranstaltung zu ALS ein – und waren überrascht ob des Zuspruchs: Rund 50 Zuhörer strömten herbei. "Mit Unterstützung der Kontakt- und Informationsstelle für gesundheitsbezogene Selbsthilfe der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg wurde dies möglich gemacht", freute sich Eberhard. Er und Sabine Hils, die ihn unterstützt, möchten sich nicht damit zufriedengeben, dass die Ursachen der Krankheit noch im Dunkeln liegen. Persönlich stellen sie sich die Frage, in wie weit bei der Entstehung von ALS auch Umwelteinflüsse eine große Rolle spielen.

Ziel der Abendveranstaltung war die Gründung der Selbsthilfegruppe (SHG). Ein weiteres Ansinnen neben dem benötigten Netzwerk: Nicht selten gaben Patienten der Forschung durch wichtige Beobachtungen Hinweise – warum soll das nicht auch hier der Fall sein? Zumal die Forschungsarbeit aufgrund des rasenden Tempos, mit dem die heimtückische Krankheit die Patienten einnimmt und umbringt, bei ALS häufig erschwert ist.

Mit dem Eintrag von elf Personen in eine Interessentenliste wurde ein erstes Ziel erreicht.

Komplizierte Zusammenhänge

Während des Info-Abends erhielten die Besucher durch die Beiträge der Referenten viele Informationen und erfuhren anhand praktischer Beispiele von den komplizierten Zusammenhängen von ALS. Die wissenschaftlichen Vorträge hielten Jochen Weishaupt, Leiter der ALS-Ambulanz Mannheim als Forscher und Hauptreferent, sowie Hubert Kimmig, Leiter der Neurologie am Schwarzwald-Baar-Klinikum, dem sich das Problem ab und an praktisch vor Ort stellt. Inken Pirlich stellte dem Publikum die Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung vor (SAPV). Die Folgen einer ALS-Erkrankung sind fatal. Die zunehmenden Lähmungen ohne jede Aussicht auf Heilung, stellen diese und Angehörige vor härteste Herausforderungen. Das SAPV-Team unterstützt mit Hausbesuchen, und berät Patienten unkompliziert mit Medikamentengabe und erforderlichen Hilfsmitteln. Wichtig ist ebenfalls, die Beratung der Angehörigen, weil diese mit großen Belastungen konfrontiert sind. Um an der zeitlich unbekannten Dauer nicht zu zerbrechen wird empfohlen, sich stundenweise Auszeit mit Hilfe von Verwandten, Freunden und Bekannten zu nehmen.

Drei Jahre beim Sterben zugesehen

Ebenfalls als Referent dabei war Willi Eissler aus TÜ/RT, ein "aufsuchend beratender Krankenpfleger und Fallmanager". Er berichtete lebendig aus seinem Arbeitsalltag, und betonte, wie unterschiedlich der Krankheitsverlauf ist. Hierzu steht er ständig vor der Herausforderung, sich neue Ansätze zu überlegen. Die SHG stützt sich auch auf die DGM (Deutsche Gesellschaft für Muskelkrankheiten), die viel Literatur und Erfahrung zum Thema hat. Deren Landesvorsitzender war anwesend, und mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden. Zukünftig wird die lokale ALS-SHG-VS an das DGM-Netzwerk angeknüpft.

Die Thematik trifft auf viel Gehör. Teilnehmende berichteten aus ihren Familien. Eine Frau hatte ihrem bereits verstorbenen Mann drei Jahre beim Sterben zugesehen, eine weitere Teilnehmerin drei Tage zuvor die Diagnose ALS erhalten.

So geht es weiter

Um so schnell wie möglich, das erste Treffen zu planen, wurde mit den Interessenten Kontakt aufgenommen. Es liegen für den ersten Selbsthilfegruppen-Termin bereits vier Anmeldungen vor. Der Treff ist am Samstag, 4. Februar, um 13 im Martin-Luther-Haus. Stellenweise waren E-Mail-Adressen missverständlich geschrieben, und der Kontakt ist dadurch nicht möglich. Auch diese Interessenten sind eingeladen. Wer zum Info-Termin im Januar verhindert war, kann ebenso am Treffen teilnehmen. "Das Wichtigste ist, dass Menschen teilnehmen, denen etwas daran liegt, dass Betroffene Hilfe erhalten, und der Natur nicht einfach das Feld überlassen wird", so Walter Eberhard.