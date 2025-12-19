Selbsthilfegruppe: Anonyme Alkoholiker bieten Hilfe an den Weihnachtstagen

Die Feiertage rund um den Jahreswechsel sind für viele Menschen keine fröhliche und einfache Zeit. Die Anonymen Alkoholiker wollen speziell an diesen Tagen eine Anlaufstelle sein.
München - An den Weihnachtsfeiertagen gibt es in vielen Familien und Beziehungen oftmals Streit, viele Menschen fühlen sich in dieser Zeit besonders einsam. Die Anonymen Alkoholiker (AA) bieten bundesweit über Weihnachten, Silvester und Neujahr Zusatzveranstaltungen an und sind telefonisch über ihre Hotline ansprechbar.