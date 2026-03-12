Selbstfahrende Autos: Uber nimmt Robotaxis von Amazon auf die Plattform

Amazon gehört mit der Firma Zoox zu den Unternehmen, die im Robotaxi-Markt mitmischen wollen. Um schneller zu wachsen, sichert sich der Entwickler eine Kooperation mit Uber.
San Francisco - Bei Uber soll man sich in einigen US-Städten bald fahrerlose Robotaxis der Amazon-Firma Zoox bestellen können. Die Partnerschaft der beiden Unternehmen soll zunächst in Las Vegas starten und im kommenden Jahr auf Los Angeles ausgeweitet werden. Die an einen fahrenden Toaster erinnernden Wagen haben weder Lenkrad noch Pedale. Sie bieten Platz für vier Passagiere, die sich gegenübersitzen.