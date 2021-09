1 Nils Schuon und der FC Holzhausen sind bereit für das Spiel gegen Crailsheim am Sonntag. Foto: Fritsch

Mit dem Überraschungscoup in Hollenbach im Rücken empfängt ein selbstbewusster FC Holzhausen den TSV Crailsheim.

FC Holzhausen – TSV Crailsheim (Sonntag, 15 Uhr). Dass man nach fünf Begegnungen noch ungeschlagen in der Spitzengruppe zu finden ist, damit hatten zu Beginn der neuen Saison wohl die kühnsten Optimisten nicht gerechnet. "Das ist eine schöne Momentaufnahme, aber nicht mehr und nicht weniger. Wir schauen wirklich nur von Spiel zu Spiel und wollen fleißig Punkte sammeln sowie schönen Fußball spielen", merken beide Trainer, Emanuele Ingrao sowie Pascal Reinhardt, übereinstimmend an. "Ich sehe nämlich auch, dass es bis zum ersten Abstiegsrang auch nur sieben Zähler sind, da richte ich eher meinen Blick hin", so Reinhardt, der in der mannschaftlichen Geschlossenheit und der gnadenlosen Effizienz des FC Holzhausen zwei ganz wichtige Aspekte für die aktuelle Erfolgsserie sieht.

Dazu kommt ein Kevin Müller, dem gerade alles zu gelingen scheint. Die Gäste aus dem Hohenlohischen sind gerade so etwas wie eine Wundertüte, da schlägt man den SV Heiningen beachtlich mit 6:0 um dann gegen Normania Gmünd (3:1) und Hofherrnweiler (0:4) gleich zweimal den Kürzeren zu ziehen. "Da lege ich keinen Wert darauf, letzte Saison hatten die auswärts noch keinen Treffer erzielt, um dann bei uns mit 3:0 zu gewinnen. In der Liga ist alles möglich, das wissen aber unsere Jungs auch", so Ingrao, der es für wichtig hält, auch weiterhin trotz aller Euphorie noch vorhandene Schwachpunkte auszumerzen und das Positive zu stärken.

Personell hat das erfolgreiche Trainerteam gerade fast die Qual der Wahl. So ist Max Brendle wieder aus dem Urlaub zurück, Simon Bok trainiert nach seinem HSV Praktikum schon wieder fleißig mit und dass Fabio Pfeifhofer seine unberechtigte lange Sperre abgesessen hat, weiß fast jeder Fußballfreund in der Region. Bleibt eigentlich nur Sorgenkind Marc Wissman bei dem die Verantwortlichen hoffen, das er im Oktober wieder ins Geschehen eingreifen kann.

Der große Kader ist aber auch wichtig, denn mit den zwei coronabedingten Nachholspielen gegen den TSV Berg (15. September, 17.30 Uhr) und gegen Calcio Echterdingen (29. September, 19.30 Uhr) stehen zwei intensive englische Wochen bevor.