«Selbstbestimmungsbarometer»: Nur jeder Zweite fühlt sich finanziell selbstbestimmt

Deutschland ist im internationalen Vergleich nach wie vor ein wohlhabendes Land. Doch vielen Menschen reicht das Geld nach eigenem Empfinden nicht, um sich selbstbestimmt zu fühlen.









Garching - Preissteigerungen, Mietkosten und als zu niedrig empfundenes Einkommen sind nach einer neuen Umfrage die drei Faktoren, die die finanzielle Zufriedenheit in Deutschland am stärksten beeinträchtigen. In der neuen Ausgabe einer jährlichen Umfrage der Lebensversicherung Swiss Life sagte die Hälfte der 1000 Befragten, dass sie sich finanziell selbstbestimmt fühlten. Als einschränkenden Faktor nannten fast zwei Drittel (64,1 Prozent) Preissteigerungen, gefolgt von Mieten inklusive Heizungs- und Stromkosten (37,7 Prozent) sowie ein zu geringes Einkommen (36,6 Prozent). Das Umfrageinstitut Bilendi befragte die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Auftrag des Unternehmens im Juli.

Lebenshaltungskosten belasten viele Der Umfrage zufolge gibt es einen klaren Zusammenhang von finanzieller Lage und dem Empfinden, das eigene Leben selbst gestalten zu können: Die Hälfte der Befragten antwortete, dass eine bessere finanzielle Situation ihnen helfen würde, eine selbstbestimmtere Existenz zu führen. Lesen Sie auch Auf der anderen Seite sagten lediglich knapp 38 Prozent, dass ihre finanzielle Situation ihnen ein selbstbestimmtes Leben ermögliche. "Hohe Lebenshaltungskosten belasten weiterhin die Haushalte und gleichzeitig ist Altersarmut ein ernstzunehmendes Thema in Deutschland", sagte Swiss Life-Deutschlandchef Dirk von der Crone. Zudem gibt es demnach einen Unterschied zwischen den Geschlechtern: 53 Prozent der Männer fühlen sich finanziell selbstbestimmt, aber nur 48 Prozent der Frauen. Wohlhabende Eltern sind hilfreich Eine Rolle für gar nicht wenige Menschen spielen dabei auch im Erwachsenenalter die Eltern: Immerhin 15,3 Prozent gestanden, dass sie kein Erbe erwarten - und dies zu den Faktoren zählt, die ihre finanzielle Selbstbestimmung beeinträchtigen. Das Schweizer Unternehmen erhob das "Selbstbestimmungsbarometer" zu sechsten Mal. 57 Prozent sagten, dass sie nach ihrem Empfinden ein selbstbestimmtes Leben führen - wieder etwas mehr als in den zwei Vorjahren. In diesen Wert flossen mehrere weitere Lebensaspekte ein, in denen sich große Mehrheiten selbstbestimmt fühlen, darunter Familie und Partnerschaft, Freunde und Freizeit.