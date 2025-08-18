Selbstbedienungsstand ausgeraubt: Zwei Männer nach Diebstahl in Hohberg gefasst

Die beiden jungen Männer sollen die Kasse eines Selbstbedienungsstandes ausgeraubt haben, bevor sie geflüchtet sind – allerdings erfolglos.
Ein 18- und ein 20-Jähriger sollen sich in der Nacht von Sonntag auf Montag, an einer verschlossenen Kasse eines Selbstbedienungsstandes in der Straße „Binzburghöfe“ zu schaffen gemacht haben. Zwischen 1.15 und 1.35 Uhr sollen sie vermummt und in dunkler Kleidung circa 100 Euro Bargeld erbeutet haben und anschließend auf Fahrrädern geflüchtet sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.