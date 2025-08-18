Selbstbedienungsstand ausgeraubt: Zwei Männer nach Diebstahl in Hohberg gefasst

Die beiden jungen Männer sollen die Kasse eines Selbstbedienungsstandes ausgeraubt haben, bevor sie geflüchtet sind – allerdings erfolglos.

Ein 18- und ein 20-Jähriger sollen sich in der Nacht von Sonntag auf Montag, an einer verschlossenen Kasse eines Selbstbedienungsstandes in der Straße „Binzburghöfe“ zu schaffen gemacht haben. Zwischen 1.15 und 1.35 Uhr sollen sie vermummt und in dunkler Kleidung circa 100 Euro Bargeld erbeutet haben und anschließend auf Fahrrädern geflüchtet sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung gelang es einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg, nur wenige Minuten nach dem Raub zunächst den jüngeren des Duos im Bereich der B 3 vorläufig festzunehmen.

Weitere zehn Minuten später klickten auch bei dem 20-Jährigen die Handschließen, so die Polizei. Er hatte sich ebenfalls im Bereich der B 3 in einem Graben versteckt und wurde von Beamten der Verkehrsdienstes Offenburg gefasst. Zuvor wurde dessen mutmaßlich zur Flucht genutztes Fahrrad auf einem Feldweg gefunden.

Gegen beide liegt bereits ein Haftbefehl vor

Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen konnte laut Mitteilung Aufbruchwerkzeug und Bargeld aufgefunden werden. Wie sich bei einer Überprüfung im polizeilichen Abfragesystem herausstellte, bestand gegen die beiden Heranwachsenden bereits ein nationaler Haftbefehl wegen schweren Raubes.

Aktuell befinden sich die beiden Festgenommenen in polizeilichem Gewahrsam.