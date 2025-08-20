Selbst-Test in Bad Teinach: Mehrgenerationenpark – mehr als nur ein Spielplatz?

Der im Juli 2024 eröffnete Mehrgenerationenpark „Teinach-Blick“ auf dem ehemaligen Minigolf-Gelände in Bad Teinach ist nun seit mehr als einem Jahr in Betrieb. Auf dem Gelände finden sich neben verschiedenen Parcours auch ein Sandkasten, eine Tischtennisplatte sowie jeweils ein Snack- und ein Getränkeautomat – an Angeboten fehlt es also nicht.

Aber lohnt sich der Besuch? Und ist der Park wirklich für mehrere Generationen geeignet? Wir haben es getestet. Der Fokus lag dabei besonders auf den für Senioren gedachten Geräten.

Montag, ein sommerlicher Nachmittag im August. Sie Sonne scheint vom Himmel, die nächste Hitzewelle ist im Anmarsch. Ich betrete den Park, und sofort fällt mir auf, dass kaum etwas los ist. So sitzen nur zwei Senioren in der Mitte des Parks und beobachten ihre Enkel, die sich an einem der drei Parcours austoben. Kurz danach betreten zwei Frauen mit drei Kindern den Park, wobei die Erwachsenen sich auf eine Bank im Schatten setzen und sich unterhalten, während die Kinder im „Soccer-Cage“ Fußball spielen. Ist der Park also doch eher ein Spielplatz und kein Treffpunkt für alle Personengruppen?

Ich steuere den ersten von drei Rundkursen an. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass er sich an Senioren richtet.

Die erste Station besteht aus drei runden Platten, die einige Zentimeter über dem Boden schweben. Da ich nicht ganz sicher bin, wie ich nun vorgehen muss, suche ich nach einer Anleitung oder einem Hinweis. Ein kleines Schild, das direkt am Gerät angebracht ist, soll helfen. Hier finden sich neben einer Gebrauchsanweisung zusätzlich Angaben, welche Muskelgruppen beansprucht werden, für wen die Nutzung geeignet ist und allgemeine Sicherheitshinweise. Ich muss leicht in die Hocke gehen, um das Schild lesen zu können. Das gilt auch für die anderen Attraktionen des Parcours, wie ich später feststellen werde. Wie sinnvoll ist diese Position gewählt, wenn sich das Angebot doch in erster Linie an Senioren richtet?

Wacklige Angelegenheit

Nachdem ich verstanden habe, wie das Gerät funktioniert, stelle ich mich auf eine der Platten. Bei der kleinsten Bewegung fängt diese sofort an, sich zu drehen. Schnell greife ich nach vorne an ein rundes Gestänge, das sich auf Höhe meines Bauchs befindet, um nicht zu riskieren, abzurutschen. Diese wacklige Angelegenheit wird mir später erneut bei der ein oder anderen Station begegnen. Ich finde wieder Halt und beginne, leicht die Hüfte zu drehen, wodurch die Platte sich mit dreht. Dadurch soll die Hüftmobilität in Schwung gehalten werden. Obwohl ich mitten in der Sonne stehe, strengt die Übung mich kaum an. Gerade Senioren dürften hieraus aber einen Mehrwert ziehen können. Doch Vorsicht: Der Gleichgewichtssinn ist definitiv gefragt.

Mit und gegen den Uhrzeigersinn

Nach dem „Hüfttraining“ folgen zwei Geräte, die sich auf den Oberkörper fokussieren. Sie sehen ähnlich aus: Ich erkenne verschiedene Steuerräder, die sich nach Größe unterscheiden. In beiden Fällen verzichte ich darauf, die Beschreibung zu lesen, da mir die Ausführung selbsterklärend scheint. Durch die Drehung mit und gegen den Uhrzeigersinn, werden Arme und Schultern beansprucht. Schnell bemerke ich, dass die Räder sich sowohl mit als auch gegen den Uhrzeigersinn drehen lassen. Zudem ist der Widerstand minimal, wodurch ich kaum Kraft aufwenden muss.

Es folgt eine kleine Holztreppe, deren Stufen recht flach sind. Ich ziehe meine Knie nur leicht an, als ich darüber gehe – optimal also für Menschen, die in ihrer Bewegung etwas eingeschränkter sind.

Ab zum „Skitrainer“

In unmittelbarer Nähe zur Treppe steht der sogenannte „Skitrainer“. Ich erkenne zwei gegenüberliegende Platten, die über dem Boden schweben. Da ich nicht direkt verstehe, was genau zu tun ist, lese ich mir die Beschreibung durch, die ebenfalls weiter unten am Gerät zu finden ist. Da ich davon ausgehe, dass ich auch hier schnell das Gleichgewicht verlieren könnte, halte ich mich links und rechts an zwei länglichen Griffen fest, bevor ich mich auf eine der Platten stelle. Auch hier wackelt das Gerät bei der kleinsten Bewegung. Durch leichtes Schwingen der Hüfte und Beine nach links und rechts bewegt sich die Platte.

Ein ähnliches Prinzip stelle ich bei der Station mit dem Namen „Spaziergänger“ fest. Der Unterschied besteht darin, dass ich meine Beine parallel zueinander vor- und zurückbewege. Aufgrund der Außentemperaturen von rund 25 Celsius merke ich bei beiden Geräten, dass ich hier doch leicht ins Schwitzen komme – zum Glück stehen sie im Schatten der Bäume.

Training für die Oberschenkel

Etwas außer Atem steuere ich die letzte Attraktion des Parcours an. Es handelt sich um eine Art Beinpresse. Da ich auch hier nicht sicher weiß, wie die Ausführung funktioniert, lese ich erneut die Anleitung. Ich setze mich auf das Gerät, stelle meine Füße vor mir auf den dafür vorgesehenen Platten ab und halte mich an einer Stange fest, die sich dazwischen befindet. Indem ich mit meinen Füßen gegen die Platten drücke, bewegt sich der Sitz rückwärts und somit schiebe ich mein gesamtes Körpergewicht nach hinten. Ich führe die Bewegung mehrfach aus und spüre, dass sich ein leichtes Ziehen in meinen Oberschenkeln ausbreitet. Mit einer Beinpresse im Fitnessstudio lässt sich das Gerät nicht vergleichen, aber etwas fordernd ist es schon.

So fällt das Fazit aus

Schlussendlich habe ich zwar das Gefühl, etwas für meine Fitness getan zu haben – aber überanstrengt habe ich mich dabei nicht. Allerdings falle ich laut den Angaben der Stadt Bad Teinach-Zavelstein auch nicht in die entsprechende Zielgruppe. Während Senioren hier sicher etwas für ihre Mobilität tun können, sind jüngere Generationen eher unterfordert. Trotzdem sehe ich während meines Besuchs immer wieder, dass die anwesenden Kinder ebenfalls das ein oder andere Gerät nutzen – wenn auch eher spielerisch und weniger mit Blick auf die eigene Fitness.