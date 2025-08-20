Selbst-Test in Bad Teinach: Mehrgenerationenpark – mehr als nur ein Spielplatz?

Mit möglichst geringem Aufwand fit bleiben oder fitter werden – wer möchte das nicht?Wir haben ausprobiert, was der Mehrgenerationenpark Bad Teinach in dieser Hinsicht zu bieten hat.
Der im Juli 2024 eröffnete Mehrgenerationenpark „Teinach-Blick“ auf dem ehemaligen Minigolf-Gelände in Bad Teinach ist nun seit mehr als einem Jahr in Betrieb. Auf dem Gelände finden sich neben verschiedenen Parcours auch ein Sandkasten, eine Tischtennisplatte sowie jeweils ein Snack- und ein Getränkeautomat – an Angeboten fehlt es also nicht.