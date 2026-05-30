Selbst pflücken: 50.000 Pflanzen gedeihen auf Erdbeerfeld bei Grosselfingen

Erdbeeren, so weit das Auge reicht. Sie wachsen am Boden und liegen in der Luft: Ihr Duft erfüllt die „Planatage Karsch“ bei Grosselfingen. Seit Mittwoch dürfen die erdbeerfreudigen Menschen dort wieder pflücken. Unter ihnen sind auch Daniela und ihre fünfjährige Tochter aus Messstetten, die in kurzer Zeit zwei Schüsseln für Eis und Marmelade gesammelt haben. Sie sind Profis, denn wie viele andere Besucher auch, kommen sie jedes Jahr nach Grosselfingen aufs Erdbeerfeld.

Der besondere Vorteil ist, dass man die Früchte selbst aussuchen kann – eine Möglichkeit, die es beim Kauf im Geschäft freilich nicht gibt. Die eineinhalb Hektar große Plantage ist eingeteilt in verschiedene Abschnitte, in denen die Erdbeeren nacheinander reif werden. Wo die Früchte schön rot sind, darüber gibt Sibylle Karsch vom Lindenhof den Besuchern bereitswillig Auskunft.

Wärmesumme istentscheidend

Wie sie berichtet, werden die Früchte in Grosselfingen später reif als anderswo. Die Gegend ist zehn Tage später dran als Rottenburg und sogar zwei bis drei Wochen nach der Reife am Bodensee. Hauptgrund dafür ist, dass es dort wärmer ist. Karsch erklärt, dass die „Wärmesumme“ von der Blüte zur Reife der Frucht entscheidend ist.

Tim und seine dreijährige Tochter pflücken die Früchte auf dem Erdbeerfeld bei Grosselfingen. Foto: Alexander Kauffmann

Eine technisch lösbare Herausforderung ist die Versorgung mit Wasser. „Wir können uns nicht mehr so auf den Regen verlassen“, sagt Karsch. Deshalb wird die Erdbeerplantage seit sechs Jahren bewässert, was größere und schönere Früchte bringt. Im Mai startet die Bewässerung, allerdings nicht durchgehend, sondern immer nur dann, wenn nicht ausreichend Regen vom Himmel fällt.

Daniela und ihre fünfjährige Tochter haben schon zwei Schüsseln voller Erdbeeren gesammelt. Foto: Alexander Kauffmann

Woher das Wasser kommt? Das ist die Herausforderung, denn es gibt rund um das Erdbeerfeld keine Quelle und keinen Bach. Deshalb werde das Wasser aus der Zisterne vom Lindenhof auf die Plantage gefahren. Der Rest kommt von einer Leitung in der Nähe des Homburger Hofs. So erlangen die Erdbeeren mit der Zeit eine Reife, die jedes Jahr ab Ende Mai, Anfang Juni zum Pflücken einlädt.

Schüssel abwiegen

Kapazitäten hat das Feld genug: „Wir haben 50.000 Pflanzen jedes Jahr“, sagt Karsch. Die Erdbeeren entwickeln sich dabei nicht in Tunneln, geschützt sind sie lediglich von einem Fließ. Karsch: „Das gibt uns einen Vorsprung von einer Woche.“ Wenn das Feld öffnet, ist rund ein Viertel der Früchte reif zum Pflücken. Aktuell gibt es Erdbeeren der frühen Sorte Allegro. Weitere Früchte werden in den kommenden Wochen Stück für Stück reif für die Ernte.

Wie lange das Feld genau geöffnet hat, lässt sich nicht exakt vorhersagen. Man kann aber mit etwa vier bis fünf Wochen ab dem 27. Mai rechnen. Die Pflücker sind eingeladen, ein eigenes Gefäß mitzubringen. Nicht vergessen: Die Schüssel abwiegen, bevor man ins Feld geht, sodass das Gewicht exakt bestimmt werden kann. Es gibt zwar auch Körbe vor Ort, diese sind aber nur in begrenzter Anzahl vorhanden.

Die Erdbeeren sind teils versteckt unter dicht wachsenden grünen Blättern. Foto: Alexander Kauffmann

Was die Besucher auf keinen Fall tun sollten? Karsch: „Die Pflanzen nicht zertreten und quer über die Reihe springen.“ Bestenfalls sucht man sich eine Reihe aus und geht diese entlang, bis das Gefäß voll ist.

Aufmerksam durchforsten Tim und seine dreijährige Tochter das Erdbeerfeld. Sie kündigen schon an, dass sie noch öfter nach Grosselfingen aufs Erdbeerfeld kommen werden – und sie bleiben sicher nicht die einzigen Besucher, die sich das vornehmen.

Öffnungszeiten

Seit mehr als zehn Jahren gibt es in Grosselfingen die Erdbeerplantage der Familie Karsch. Die Ernte dauert in der Regel vier bis fünf Wochen. Geöffnet ist das Feld montags bis sonntags in der Zeit von 8 Uhr bis 17 Uhr.