Selbst pflücken: 50.000 Pflanzen gedeihen auf Erdbeerfeld bei Grosselfingen

Die Plantage Karsch lockt mit Erdbeeren. Warum die Früchte in Grosselfingen später reif werden als anderswo.
Erdbeeren, so weit das Auge reicht. Sie wachsen am Boden und liegen in der Luft: Ihr Duft erfüllt die „Planatage Karsch“ bei Grosselfingen. Seit Mittwoch dürfen die erdbeerfreudigen Menschen dort wieder pflücken. Unter ihnen sind auch Daniela und ihre fünfjährige Tochter aus Messstetten, die in kurzer Zeit zwei Schüsseln für Eis und Marmelade gesammelt haben. Sie sind Profis, denn wie viele andere Besucher auch, kommen sie jedes Jahr nach Grosselfingen aufs Erdbeerfeld.